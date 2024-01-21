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Отримати інформацію про внесення себе до Реєстру військовозобов’язаних можна буде через системи Мінцифри

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  1. У світі

В Афганістані розбився приватний літак із росіянами на борту, відео

11:37, 21 січня 2024
Причиною аварії могла стати відмова двох двигунів.
В Афганістані розбився приватний літак із росіянами на борту, відео
Ілюстративне фото
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В Афганістані розбився приватний літак із росіянами на борту. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що літак Falcon 10, що виконував чартерний санітарний рейс за маршрутом Гая (Індія) - Ташкент - Жуковський, зник із радарів ввечері в суботу, 20 січня.

На борту перебувало шестеро осіб - чотири члени екіпажу і два пасажири.

За попередніми даними, причиною аварії приватного літака могла стати технічна несправність - відмова двох двигунів.

Зараз тривають його пошуки. Літак належить «Атлетик Груп» і приватній особі.

Поліція північного Афганістану отримала повідомлення про авіакатастрофу в провінції Бадахшан. Зазначається, що це сталося вночі у віддаленому гірському районі Бадахшана на північному сході країни.

За інформацією ЗМІ, літак відхилився від курсу і врізався в гору приблизно за 30-40 кілометрів від кордону з Таджикистаном. Перед катастрофою пілот повідомляв про технічні проблеми.

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