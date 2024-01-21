В Афганістані розбився приватний літак із росіянами на борту, відео

Причиною аварії могла стати відмова двох двигунів.

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В Афганістані розбився приватний літак із росіянами на борту. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що літак Falcon 10, що виконував чартерний санітарний рейс за маршрутом Гая (Індія) - Ташкент - Жуковський, зник із радарів ввечері в суботу, 20 січня.

На борту перебувало шестеро осіб - чотири члени екіпажу і два пасажири.

За попередніми даними, причиною аварії приватного літака могла стати технічна несправність - відмова двох двигунів.

Зараз тривають його пошуки. Літак належить «Атлетик Груп» і приватній особі.

Поліція північного Афганістану отримала повідомлення про авіакатастрофу в провінції Бадахшан. Зазначається, що це сталося вночі у віддаленому гірському районі Бадахшана на північному сході країни.

За інформацією ЗМІ, літак відхилився від курсу і врізався в гору приблизно за 30-40 кілометрів від кордону з Таджикистаном. Перед катастрофою пілот повідомляв про технічні проблеми.

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