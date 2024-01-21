Правоохоронці знайшли зловмисників, які ломилися до квартири журналіста Юрія Ніколова, — ОГП

Вони намагалися завадити журналісту-розслідувачу у виконанні професійних обов’язків.

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У Києві правоохоронці встановили осіб, які 14 січня ломилися в дім журналіста-розслідувача Юрія Ніколова з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

В ОГП нагадали, що група осіб прибула до будинку, де мешкає журналіст, та вчиняла протиправні дії, фіксуючи це на власні мобільні телефони.

Слідство встановило, що до вчинення правопорушення причетні мешканці Київської, Житомирської та Черкаської областей.

За місцями мешкання фігурантів проведено обшуки. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили речові докази, зокрема компʼютерну техніку та мобільні телефони, на які здійснювався запис, із відповідними відеоматеріалами.

Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення згаданим особам про підозру. Правоохоронні органи вживають заходи, спрямовані на встановлення обставин та мотивів вчинення правопорушення.

Як відомо, журналіст Юрій Ніколов займається розслідуваннями про держзакупівлі, зокрема, завищення цін на товари і послуги.

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