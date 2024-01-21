Правоохоронці знайшли зловмисників, які ломилися до квартири журналіста Юрія Ніколова, — ОГП

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Встановлення факту самостійного виховання дитини чоловіком і відстрочка від призову, — Велика Палата Верховного Суду взялася формувати правову позицію

Враховуючи, що у батька дитини та ТЦК може виникнути спір, пов`язаний з доведенням наявності підстав для відстрочки від призову, за предметом та правовими наслідками цей спір може стосуватися лише сфери публічно-правових відносин, тому у КЦС ВС вважають, що такий спір не підлягає вирішенню в порядку цивільного судочинства.

Сам по собі факт досягнення дітьми повноліття до ухвалення судом рішення по суті спору щодо розміру аліментів не може бути підставою для закриття провадження, — Верховний Суд

Якщо предмет спору мав місце, але припинив своє існування після відкриття провадження у справі, то провадження у справі не може бути закрите з наведеної правової підстави, оскільки вона полягає саме у відсутності предмета спору, а не у припиненні його існування

Отримати інформацію про внесення себе до Реєстру військовозобов’язаних можна буде через системи Мінцифри

Встановлюється, що надання призовникам, військовозобов’язаним та резервістам інформації про своє включення до Реєстру та відомості про себе, внесені до Реєстру, в тому числі через електронний кабінет здійснюється у Порядку ведення Реєстру та/або шляхом електронної інформаційної взаємодії через інформаційні системи Міністерства цифрової трансформації.

Керівника Державної судової адміністрації не будуть притягати до дисциплінарної відповідальності за ситуацію із санаторієм «Шкло»

Члени Вищої ради правосуддя та ВККС визнали претензії Ради суддів до Максима Пампури необґрунтованими.

За яких умов чоловіки у 2024 року мають право отримати пенсійне посвідчення, - відповідь Пенсійного фонду

Право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років мають особи за наявності страхового стажу, зокрема, у 2024 році – не менше 31 року.

  1. В Україні

Правоохоронці знайшли зловмисників, які ломилися до квартири журналіста Юрія Ніколова, — ОГП

11:18, 21 січня 2024
Вони намагалися завадити журналісту-розслідувачу у виконанні професійних обов’язків.
Правоохоронці знайшли зловмисників, які ломилися до квартири журналіста Юрія Ніколова, — ОГП
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У Києві правоохоронці встановили осіб, які 14 січня ломилися в дім журналіста-розслідувача Юрія Ніколова з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

В ОГП нагадали, що група осіб прибула до будинку, де мешкає журналіст, та вчиняла протиправні дії, фіксуючи це на власні мобільні телефони.

Слідство встановило, що до вчинення правопорушення причетні мешканці Київської, Житомирської та Черкаської областей.

За місцями мешкання фігурантів проведено обшуки. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили речові докази, зокрема компʼютерну техніку та мобільні телефони, на які здійснювався запис, із відповідними відеоматеріалами.

Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення згаданим особам про підозру. Правоохоронні органи вживають заходи, спрямовані на встановлення обставин та мотивів вчинення правопорушення.

Як відомо, журналіст Юрій Ніколов займається розслідуваннями про держзакупівлі, зокрема, завищення цін на товари і послуги.

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