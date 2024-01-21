Правоохранители нашли злоумышленников, ломившихся в квартиру журналиста Юрия Николова, — ОГП

Они пытались помешать журналисту-расследователю в исполнении профессиональных обязанностей.

В Киеве правоохранители установили лиц, которые 14 января ломились в дом журналиста-расследователя Юрия Николова с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

В ОГП напомнили, что группа лиц прибыла в дом, где проживает журналист, и совершала противоправные действия, фиксируя это на собственных мобильных телефонах.

Следствие установило, что к совершению правонарушения причастны жители Киевской, Житомирской и Черкасской областей.

По местам проживания фигурантов проведены обыски. В ходе следственных действий правоохранители изъяли вещественные доказательства, в частности, компьютерную технику и мобильные телефоны, на которые осуществлялась запись, с соответствующими видеоматериалами.

В настоящее время продолжаются следственные действия, решается вопрос по сообщению упомянутым лицам о подозрении. Правоохранительные органы принимают меры, направленные на установление обстоятельств и мотивов совершения правонарушения.

Как известно, журналист Юрий Николов занимается расследованиями о госзакупках, в частности, завышении цен на товары и услуги.

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