Правоохранители нашли злоумышленников, ломившихся в квартиру журналиста Юрия Николова, — ОГП

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Сам по себе факт достижения детьми совершеннолетия до принятия судом решения по существу спора о размере алиментов не может являться основанием для закрытия производства, — Верховный Суд

Если предмет спора имел место, но прекратил свое существование после открытия производства по делу, то производство по делу не может быть закрыто по приведенному правовому основанию, поскольку оно заключается именно в отсутствии предмета спора, а не в прекращении его существования.

Получить информацию о внесении себя в Реестр военнообязанных можно будет через системы Минцифры

Устанавливается, что предоставление призывникам, военнообязанным и резервистам информации о своем включении в Реестр и сведения о себе, внесенные в Реестр, в том числе через электронный кабинет осуществляется в Порядке ведения Реестра и/или путем электронного информационного взаимодействия через информационные системы Министерства цифровой трансформации.

Руководителя Государственной судебной администрации не будут привлекать к дисциплинарной ответственности за ситуацию с санаторием «Шкло»

Члены Высшего совета правосудия и ВККС признали претензии Совета судей к Максиму Пампуре необоснованными.

При каких условиях мужчины в 2024 году имеют право получить пенсионное удостоверение, - ответ Пенсионного фонда

Право на назначение пенсии по возрасту после достижения возраста 60 лет имеют лица при наличии страхового стажа, в частности, в 2024 году – не менее 31 года.

Приобщение к материалам дела результатов НСРД по другому уголовному производству, - позиция Верховного Суда

В кассационной жалобе в ВС прокурор не согласился с признанием недопустимым доказательством протокола по результатам НСРД и приложения к нему – магнитного носителя информации, поскольку в материалах уголовного производства имеется ходатайство и соответствующее постановление суда о предоставлении разрешения на использование результатов НСРД в другом уголовном производстве.

  1. В Украине

Правоохранители нашли злоумышленников, ломившихся в квартиру журналиста Юрия Николова, — ОГП

11:18, 21 января 2024
Они пытались помешать журналисту-расследователю в исполнении профессиональных обязанностей.
Правоохранители нашли злоумышленников, ломившихся в квартиру журналиста Юрия Николова, — ОГП
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В Киеве правоохранители установили лиц, которые 14 января ломились в дом журналиста-расследователя Юрия Николова с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

В ОГП напомнили, что группа лиц прибыла в дом, где проживает журналист, и совершала противоправные действия, фиксируя это на собственных мобильных телефонах.

Следствие установило, что к совершению правонарушения причастны жители Киевской, Житомирской и Черкасской областей.

По местам проживания фигурантов проведены обыски. В ходе следственных действий правоохранители изъяли вещественные доказательства, в частности, компьютерную технику и мобильные телефоны, на которые осуществлялась запись, с соответствующими видеоматериалами.

В настоящее время продолжаются следственные действия, решается вопрос по сообщению упомянутым лицам о подозрении. Правоохранительные органы принимают меры, направленные на установление обстоятельств и мотивов совершения правонарушения.

Как известно, журналист Юрий Николов занимается расследованиями о госзакупках, в частности, завышении цен на товары и услуги.

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