В Афганистане разбился частный самолет с россиянами на борту, видео

Причиной аварии мог стать отказ двух двигателей.

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В Афганистане разбился приватный самолет с россиянами на борту. Об этом сообщают росСМИ.

Отмечается, что самолет Falcon 10, выполнявший чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) – Ташкент – Жуковский, исчез с радаров вечером в субботу, 20 января.

На борту находились шесть человек - четыре члена экипажа и два пассажира.

По предварительным данным, причиной аварии частного самолета могла стать техническая неисправность – отказ двух двигателей.

Сейчас продолжаются его поиски. Самолет принадлежит «Атлетик Групп» и частному лицу.

Полиция северного Афганистана получила уведомление об авиакатастрофе в провинции Бадахшан. Отмечается, что это произошло ночью в отдаленном горном районе Бадахшана на северо-востоке страны.

По информации СМИ, самолет отклонился от курса и врезался в гору примерно в 30-40 километрах от границы с Таджикистаном. Перед крушением пилот сообщал о технических проблемах.

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