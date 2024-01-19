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У Міноборони пояснили, чи будуть приходити повістки до Електронного кабінету військовозобов’язаного, який запровадив парламент

Заступниця міністра оборони пояснила, як будуть реалізовувати ухвалений закон про цифровізацію армії щодо запровадження Електронного кабінету військовозобов’язаного, та чи будуть там повістки.

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У Міноборони пояснили, чи будуть приходити повістки до Електронного кабінету військовозобов’язаного, який запровадив парламент

12:44, 19 січня 2024
Заступниця міністра оборони пояснила, як будуть реалізовувати ухвалений закон про цифровізацію армії щодо запровадження Електронного кабінету військовозобов’язаного, та чи будуть там повістки.
У Міноборони пояснили, чи будуть приходити повістки до Електронного кабінету військовозобов’язаного, який запровадив парламент
Джерело фото: armyinform
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», 16 січня Верховна Рада ухвалила як закон законопроект 10062, за яким оформлення документів військового обліку буде здійснюватися із використанням засобів Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. У цьому Реєстрі буде відцифрований образ обличчя особи, буде вказано місце проживання та місце перебування, номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти, реквізити паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон, відомості про зайнятість (код ЄДРПОУ та місцезнаходження підприємства, місце роботи, посада, стаж роботи), реквізити посвідчення водія тощо.

Призовник, військовозобов’язаний чи резервіст зможе отримати інформацію про своє включення до Реєстру та ознайомитися із відомостями про себе, в тому числі через Електронний кабінет.

Також встановлюється, що надання призовникам, військовозобов’язаним та резервістам інформації про включення до Реєстру здійснюється у Порядку ведення Реєстру та/або шляхом електронної інформаційної взаємодії через інформаційні (інформаційно-комунікаційні) системи Міністерства цифрової трансформації.

Заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко в ефірі телемарафону повідомила, що цей Електронний кабінет військовозобов'язаного планують запустити на початку другого кварталу 2024 року, як тільки закон 10062 набуде чинності.

Першим етапом буде запровадження функціоналу Електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного та резервіста. «Це буде можливість актуалізувати свої дані. Буде надано період, щоб військовозобов'язаний ці дані актуалізував, надав останні достовірні дані. І далі вже ТЦК будуть використовувати ці дані у своїй щоденній роботі», - пояснила заступниця міністра.

Стосовно того, чи будуть в Електронний кабінет приходити повістки, то це питання, за її словами, буде розкрито в іншому законі стосовно мобілізації. Нагадаємо, раніше Уряд забрав не доопрацювання законопроект 10378, який передбачав надсилання повісток в Електронний кабінет.

«Повістки – це питання, яке буде розглядатися в рамках так званого «мобілізаційного» закону», - розповіла Катерина Чорногоренко.

За її словами, верифікацію даних про осіб в реєстрі «Оберіг» вже проведено.

«Ми верифікували дані й трансформували паперові дані в цифрові. Усунули дублі, неактуальну інформацію, яка була наявна в реєстрі. І зараз покращуємо роботу ТЦК, щоб не було додаткових зайвих відправлених повісток, щоб не було нецільового повідомлення військовозобов'язаних прибути в ТЦК», - зазначила Чорногоренко.

Детальніше про новий закон «Судово-юридична газета» писала раніше.

Автор: Наталя Мамченко

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