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В Минобороны объяснили, будут ли приходить повестки в Электронный кабинет военнообязанного, который ввел парламент

12:44, 19 января 2024
Заместитель министра обороны пояснила, как будут реализовывать принятый закон о цифровизации армии по внедрению Электронного кабинета военнообязанного, и будут ли там повестки.
В Минобороны объяснили, будут ли приходить повестки в Электронный кабинет военнообязанного, который ввел парламент
Источник фото: armyinform
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 16 января Верховная Рада приняла в качестве закона законопроект 10062, согласно которому оформление документов военного учета будет осуществляться с использованием средств Реестра призывников, военнообязанных и резервистов. В этом Реестре будет отцифрованный образ лица, будет указано местожительство и место пребывания, номера средств связи и адреса электронной почты, реквизиты паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу, сведения о занятости (код ЕГРПОУ и местонахождение предприятия, место работы) , должность, стаж работы), реквизиты водительского удостоверения и т.д.

Призывник, военнообязанный или резервист сможет получить информацию о своем включении в Реестр и ознакомиться со сведениями о себе, в том числе через Электронный кабинет.

Также устанавливается, что предоставление призывникам, военнообязанным и резервистам информации о включении в Реестр осуществляется в Порядке ведения Реестра и/или путем электронного информационного взаимодействия через информационные (информационно-коммуникационные) системы Министерства цифровой трансформации.

Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона сообщила, что этот Электронный кабинет военнообязанного планируют запустить в начале второго квартала 2024 года, как только закон 10062 вступит в силу.

«Первым этапом будет введение функционала Электронного кабинета призывника, военнообязанного и резервиста. Это будет возможность актуализировать свои данные. Будет предоставлен период, чтобы военнообязанный эти данные актуализировал, предоставил последние достоверные данные. И дальше уже ТЦК будут использовать эти данные в своей ежедневной работе», – пояснила замминистра.

Относительно того, будут ли в Электронный кабинет приходить повестки, этот вопрос, по ее словам, будет раскрыт в другом законе относительно мобилизации. Напомним, ранее Правительство забрало на доработку законопроект 10378, который предусматривал отправку повесток в Электронный кабинет.

«Повестки - это вопрос, который будет рассматриваться в рамках так называемого «мобилизационного» закона», - рассказала Екатерина Черногоренко.

По ее словам, верификация данных о лицах в реестре «Оберег» уже проведена.

«Мы верифицировали данные и трансформировали бумажные данные в цифровые. Устранили дубли, неактуальную информацию, которая была в реестре. И сейчас улучшаем работу ТЦК, чтобы не было дополнительных лишних отправленных повесток, чтобы не было нецелевого уведомления военнообязанных прибыть в ТЦК», - отметила Черногоренко.

Детальнее о новом законе «Судебно-юридическая газета» писала ранее.

Автор: Наталья Мамченко

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