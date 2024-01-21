ТЦК больше не будут посылать военнообязанным лишние повестки, — Минобороны

В электронном реестре уже были устранены все дубли и неактуальная информация.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки улучшают работу и больше не будут лишний раз посылать повестки гражданам. Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

По ее словам, в Украине после принятия соответствующего законопроекта будет запущен электронный кабинет военнообязанного для актуализации данных.

«Будет предоставлен период, чтобы военнообязанный эти данные актуализировал. И дальше уже ТЦК будут использовать эти данные в своей повседневной работе», - подчеркнула она.

В то же время, по ее словам, верификация данных в электронном реестре «Оберіг» уже проведена, Минобороны перевело бумажную информацию в цифровую.

«Устранили дубли, неактуальную информацию, которая была в реестре. И сейчас улучшаем работу ТЦК, чтобы не было дополнительных лишних отправленных повесток, чтобы не было нецелевого сообщения военнообязанным прибыть в ТЦК. Это должно работать как часы, ТЦК должен иметь верифицированные списки военнообязанных», – добавила Черногоренко.

Ранее в Минобороны объяснили, будут ли приходить повестки в Электронный военнообязанный кабинет, который ввел парламент.

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