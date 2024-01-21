ТЦК больше не будут посылать военнообязанным лишние повестки, — Минобороны

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Ни сбережений, ни счетов, – как декларировал свое состояние кандидат на главу НАПК Александр Новицкий, который сам работал в НАПК

Кандидат на руководителя НАПК и нынешний глава Госинспекции архитектуры и градостроительства Украины Александр Новицкий и его семья в течение четырех лет не декларировали никаких денежных активов.

От «столицы-планеты инвестиций» до НАПК с зарплатой более 2 млн в год, - как строил карьеру кандидат на главу НАПК Александр Стародубцев

Жена кандидата на председателя НАПК Елена Стародубцева работала в государственном предприятии «Прозорро», которым занималось Министерство экономики, в период, когда ее муж возглавлял департамент регулирования публичных закупок Министерства.

Установка факта самостоятельного воспитания ребенка мужчиной и отсрочка от призыва, – Большая Палата Верховного Суда принялась формировать правовую позицию

Учитывая, что у отца ребенка и ТЦК может возникнуть спор, связанный с доказательством наличия оснований для отсрочки от призыва, по предмету и правовым последствиям этот спор может относиться только к сфере публично-правовых отношений, поэтому в КГС ВС считают, что такой спор не подлежит решению в порядке гражданского судопроизводства.

Сам по себе факт достижения детьми совершеннолетия до принятия судом решения по существу спора о размере алиментов не может являться основанием для закрытия производства, — Верховный Суд

Если предмет спора имел место, но прекратил свое существование после открытия производства по делу, то производство по делу не может быть закрыто по приведенному правовому основанию, поскольку оно заключается именно в отсутствии предмета спора, а не в прекращении его существования.

Получить информацию о внесении себя в Реестр военнообязанных можно будет через системы Минцифры

Устанавливается, что предоставление призывникам, военнообязанным и резервистам информации о своем включении в Реестр и сведения о себе, внесенные в Реестр, в том числе через электронный кабинет осуществляется в Порядке ведения Реестра и/или путем электронного информационного взаимодействия через информационные системы Министерства цифровой трансформации.

  1. В Украине

ТЦК больше не будут посылать военнообязанным лишние повестки, — Минобороны

13:35, 21 января 2024
В электронном реестре уже были устранены все дубли и неактуальная информация.
ТЦК больше не будут посылать военнообязанным лишние повестки, — Минобороны
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Территориальные центры комплектования и социальной поддержки улучшают работу и больше не будут лишний раз посылать повестки гражданам. Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

По ее словам, в Украине после принятия соответствующего законопроекта будет запущен электронный кабинет военнообязанного для актуализации данных.

«Будет предоставлен период, чтобы военнообязанный эти данные актуализировал. И дальше уже ТЦК будут использовать эти данные в своей повседневной работе», - подчеркнула она.

В то же время, по ее словам, верификация данных в электронном реестре «Оберіг» уже проведена, Минобороны перевело бумажную информацию в цифровую.

«Устранили дубли, неактуальную информацию, которая была в реестре. И сейчас улучшаем работу ТЦК, чтобы не было дополнительных лишних отправленных повесток, чтобы не было нецелевого сообщения военнообязанным прибыть в ТЦК. Это должно работать как часы, ТЦК должен иметь верифицированные списки военнообязанных», – добавила Черногоренко.

Ранее в Минобороны объяснили, будут ли приходить повестки в Электронный военнообязанный кабинет, который ввел парламент.

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