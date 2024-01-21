Надо бороться: Зеленский согласился, что в Украине сейчас есть коррупционные ошибки и проблемы

Президент заявил, что с коррупционными проблемами нужно бороться, даже в мелочах.

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос коррупции в Украине очень чувствителен и эмоционален.

Он заверил, что коррупционные проблемы должны бороться.

«Думаю, вопрос борьбы с коррупцией очень чувствительный в Украине. Если вы боретесь за свою европейскую жизнь, за будущее, за свою независимость, вы не можете создавать такие маленькие, знаете, коррупционные проблемы. Поэтому все очень чувствительно. Отношение людей буквально ко всему очень эмоционально», – заявил глава государства в интервью британскому телеканалу Channel 4 News.

Зеленский добавил, что с коррупционными проблемами нужно бороться даже в мелочах.

На вопрос о том, есть ли коррупционные ошибки в Украине, президент ответил: «Конечно».

Кроме того, по убеждению Владимира Зеленского, мобилизация в Украине – это прежде всего вопрос справедливости. По его словам, военным, которые с первого дня на фронте, необходим отдых.

Также Президент пока не видит потребности в мобилизации 500 тысяч человек в ВСУ.

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