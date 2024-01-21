В центре Запорожья мужчина застрелил прохожую, а затем совершил самоубийство

Мужчина открыл огонь по прохожим, а когда прибыла полиция, застрелился.

Источник фото: Полиция Запорожской области

В центре Запорожья 21 января неизвестный мужчина устроил стрельбу, затем совершил самоубийство. Об этом сообщила полиция Запорожской области.

Очевидица стрельбы сообщила в полицию об инциденте, который произошел в сквере Пограничников Александровского района. Злоумышленник дважды выстрелил в прохожую женщину и остался на месте происшествия. Правоохранители застали мужчину, который сидел на скамейке в сквере. Увидев полицейских, он совершил самоубийство, выстрелив в себя.

Медики пытались реанимировать женщину, но она умерла в карете скорой. Сейчас на месте происшествия работают полицейские территориального подразделения полиции, управления уголовного розыска, патрульные полицейские и криминалисты.

Председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко заявил, что происшествие находится на его личном контроле, и обещал всестороннее расследование.

С первых минут на месте работали все оперативные службы. Но две жизни уже никто не вернет. Будет всестороннее расследование, важно установить, кто вложил оружие в руки убийцы, кто допустил такую ужасную трагедию в центре города", - отметил он.

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