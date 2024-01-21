В центре Запорожья мужчина застрелил прохожую, а затем совершил самоубийство

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Ни сбережений, ни счетов, – как декларировал свое состояние кандидат на главу НАПК Александр Новицкий, который сам работал в НАПК

Кандидат на руководителя НАПК и нынешний глава Госинспекции архитектуры и градостроительства Украины Александр Новицкий и его семья в течение четырех лет не декларировали никаких денежных активов.

От «столицы-планеты инвестиций» до НАПК с зарплатой более 2 млн в год, - как строил карьеру кандидат на главу НАПК Александр Стародубцев

Жена кандидата на председателя НАПК Елена Стародубцева работала в государственном предприятии «Прозорро», которым занималось Министерство экономики, в период, когда ее муж возглавлял департамент регулирования публичных закупок Министерства.

Установка факта самостоятельного воспитания ребенка мужчиной и отсрочка от призыва, – Большая Палата Верховного Суда принялась формировать правовую позицию

Учитывая, что у отца ребенка и ТЦК может возникнуть спор, связанный с доказательством наличия оснований для отсрочки от призыва, по предмету и правовым последствиям этот спор может относиться только к сфере публично-правовых отношений, поэтому в КГС ВС считают, что такой спор не подлежит решению в порядке гражданского судопроизводства.

Сам по себе факт достижения детьми совершеннолетия до принятия судом решения по существу спора о размере алиментов не может являться основанием для закрытия производства, — Верховный Суд

Если предмет спора имел место, но прекратил свое существование после открытия производства по делу, то производство по делу не может быть закрыто по приведенному правовому основанию, поскольку оно заключается именно в отсутствии предмета спора, а не в прекращении его существования.

Получить информацию о внесении себя в Реестр военнообязанных можно будет через системы Минцифры

Устанавливается, что предоставление призывникам, военнообязанным и резервистам информации о своем включении в Реестр и сведения о себе, внесенные в Реестр, в том числе через электронный кабинет осуществляется в Порядке ведения Реестра и/или путем электронного информационного взаимодействия через информационные системы Министерства цифровой трансформации.

  1. В Украине

В центре Запорожья мужчина застрелил прохожую, а затем совершил самоубийство

14:15, 21 января 2024
Мужчина открыл огонь по прохожим, а когда прибыла полиция, застрелился.
В центре Запорожья мужчина застрелил прохожую, а затем совершил самоубийство
Источник фото: Полиция Запорожской области
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В центре Запорожья 21 января неизвестный мужчина устроил стрельбу, затем совершил самоубийство. Об этом сообщила полиция Запорожской области.

Очевидица стрельбы сообщила в полицию об инциденте, который произошел в сквере Пограничников Александровского района. Злоумышленник дважды выстрелил в прохожую женщину и остался на месте происшествия. Правоохранители застали мужчину, который сидел на скамейке в сквере. Увидев полицейских, он совершил самоубийство, выстрелив в себя.

Медики пытались реанимировать женщину, но она умерла в карете скорой. Сейчас на месте происшествия работают полицейские территориального подразделения полиции, управления уголовного розыска, патрульные полицейские и криминалисты.

Председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко заявил, что происшествие находится на его личном контроле, и обещал всестороннее расследование.

С первых минут на месте работали все оперативные службы. Но две жизни уже никто не вернет. Будет всестороннее расследование, важно установить, кто вложил оружие в руки убийцы, кто допустил такую ужасную трагедию в центре города", - отметил он.

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