У Дніпрі в результаті пожежі загинула жінка з трьома дітьми

Рятувальники евакуювали з палаючого будинку жінку та трьох малолітніх дітей, проте врятувати життя їм не вдалося.

Джерело фото: ДСНС

Трагічна подія трапилася вночі 21 січня в місті Дніпро, де загорівся житловий будинок, призвівши до смерті жінки та трьох малолітніх дітей. Про це повідомили представники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Отримавши повідомлення про пожежу на вулиці Червоної Рути Індустріального району, рятувальники виїхали на місце події. Вогонь охопив приватний житловий будинок, із якого вони евакуювали непритомну 41-річну жінку та трьох дітей у непритомному стані.

Незважаючи на реанімаційні заходи, медичні працівники констатували смерть матері та трьох дітей віком 6 років, 3 років і ще однієї 6-річної дівчинки. Причини виникнення пожежі наразі не встановлені.

Спеціалісти з ДСНС продовжують розслідування трагедії для визначення точних обставин та причин події.

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