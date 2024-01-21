Президенти Литви та Польщі обговорили військову співпрацю в підтримці України

Лідери Литви та Польщі визначили пріоритетним надання політичної, фінансової та військової підтримки Україні.

Джерело фото: delfi

У Вільнюсі президент Литви Гітанас Науседа провів зустріч із своїм польським колегою Анджеєм Дудою, що стосувалася аспектів співпраці між двома країнами, регіональної безпеки та підтримки України. Про це повідомляє Delfi.

Президенти висловили намір зміцнювати співпрацю, проводити спільні навчання та підвищувати військову мобільність.

«Ми будемо зміцнювати співпрацю, проводити спільні навчання, зміцнювати військову мобільність», – наголосив Гітанас Науседа, висловлюючи свої плани на майбутнє в контексті взаємодії з Польщею.

Президенти також обговорили єдність Литви та Польщі у питанні підтримки України, визначивши це як надзвичайно важливий аспект. Гітанас Науседа висловив надію на організацію зустрічі представників країн Люблінського трикутника разом із президентом України Володимиром Зеленським.

Литовський президент підкреслив необхідність надання політичної, фінансової та військової підтримки українському народу. Він акцентував на важливості військової допомоги для досягнення швидкої перемоги України над агресором.

«Литва є одним із найбільших прихильників України з точки зору підтримки, яку надають Україні. Значна частина з них йде на військову підтримку. Крім того, ми підтримуємо Україну в громадянському сенсі, відновлюємо зруйновані школи та дитсадки. І в майбутньому ми будемо робити це ще більш масштабно», – нагадав він.

Науседа також згадав про Польщу, яка витрачає на свою оборону 4%. від валового внутрішнього продукту (ВВП), може служити прикладом для Литви.

«Я вважаю, що підтримка України має бути нашим пріоритетом. Але ми повинні розглянути це питання разом із тим, скільки ми витрачаємо на нашу національну оборону. І Польща, яка виділяє такий відсоток свого ВВП, є прикладом», – сказав глава країни.

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