Президенти Литви та Польщі обговорили військову співпрацю в підтримці України

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Скільки отримує у НАЗК керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков, який претендує на голову Агентства

На голову НАЗК претендує керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков, - яку винагороду він отримував в Агентстві та будучи експертом ГО.

Ні заощаджень, ні рахунків, – як декларував свої статки кандидат на голову НАЗК Олександр Новицький, який сам працював у НАЗК

Кандидат на очільника НАЗК і нинішній очільник Держінспекції архітектури та містобудування України Олександр Новицький та його родина протягом чотирьох років не декларували жодних грошових активів.

Від «столиці-планети інвестицій» до НАЗК з зарплатою у більше 2 млн на рік, - як будував кар’єру кандидат на голову НАЗК Олександр Стародубцев

Дружина кандидата на голову НАЗК Олена Стародубцева працювала у державному підприємстві «Прозорро», яким опікувалося Міністерство економіки, у період, коли її чоловік очолював департамент регулювання публічних закупівель Міністерства.

Встановлення факту самостійного виховання дитини чоловіком і відстрочка від призову, — Велика Палата Верховного Суду взялася формувати правову позицію

Враховуючи, що у батька дитини та ТЦК може виникнути спір, пов`язаний з доведенням наявності підстав для відстрочки від призову, за предметом та правовими наслідками цей спір може стосуватися лише сфери публічно-правових відносин, тому у КЦС ВС вважають, що такий спір не підлягає вирішенню в порядку цивільного судочинства.

Сам по собі факт досягнення дітьми повноліття до ухвалення судом рішення по суті спору щодо розміру аліментів не може бути підставою для закриття провадження, — Верховний Суд

Якщо предмет спору мав місце, але припинив своє існування після відкриття провадження у справі, то провадження у справі не може бути закрите з наведеної правової підстави, оскільки вона полягає саме у відсутності предмета спору, а не у припиненні його існування

  1. У світі

Президенти Литви та Польщі обговорили військову співпрацю в підтримці України

15:18, 21 січня 2024
Лідери Литви та Польщі визначили пріоритетним надання політичної, фінансової та військової підтримки Україні.
Президенти Литви та Польщі обговорили військову співпрацю в підтримці України
Джерело фото: delfi
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У Вільнюсі президент Литви Гітанас Науседа провів зустріч із своїм польським колегою Анджеєм Дудою, що стосувалася аспектів співпраці між двома країнами, регіональної безпеки та підтримки України. Про це повідомляє Delfi.

Президенти висловили намір зміцнювати співпрацю, проводити спільні навчання та підвищувати військову мобільність.

«Ми будемо зміцнювати співпрацю, проводити спільні навчання, зміцнювати військову мобільність», – наголосив Гітанас Науседа, висловлюючи свої плани на майбутнє в контексті взаємодії з Польщею.

Президенти також обговорили єдність Литви та Польщі у питанні підтримки України, визначивши це як надзвичайно важливий аспект. Гітанас Науседа висловив надію на організацію зустрічі представників країн Люблінського трикутника разом із президентом України Володимиром Зеленським.

Литовський президент підкреслив необхідність надання політичної, фінансової та військової підтримки українському народу. Він акцентував на важливості військової допомоги для досягнення швидкої перемоги України над агресором.

«Литва є одним із найбільших прихильників України з точки зору підтримки, яку надають Україні. Значна частина з них йде на військову підтримку. Крім того, ми підтримуємо Україну в громадянському сенсі, відновлюємо зруйновані школи та дитсадки. І в майбутньому ми будемо робити це ще більш масштабно», – нагадав він.

Науседа також згадав про Польщу, яка витрачає на свою оборону 4%. від валового внутрішнього продукту (ВВП), може служити прикладом для Литви.

«Я вважаю, що підтримка України має бути нашим пріоритетом. Але ми повинні розглянути це питання разом із тим, скільки ми витрачаємо на нашу національну оборону. І Польща, яка виділяє такий відсоток свого ВВП, є прикладом», – сказав глава країни.

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