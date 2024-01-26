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Суд більше не буде виходити до нарадчої кімнати, - парламент планує схвалити законопроект про скасування нарадчих кімнат

Інститут нарадчої кімнати треба скасувати, бо зокрема у судах не вистачає нарадчих кімнат, - голова Комітету Денис Маслов.

Верховний Суд висловився щодо припинення повноважень обласних рад після введення воєнного стану та утворення військових адміністрацій

Закон «Про правовий режим воєнного стану» у будь-якому випадку не передбачає саме припинення повноважень обласних, районних рад, а лише встановлює, ці повноваження можуть бути тимчасово передані тимчасовим державним органам – військовим адміністраціям, — КАС ВС.

Bitcoin, Ethereum і 2,1 млн грн зарплати: що показав у декларації кандидат на голову НАЗК – заступник керівника Головного підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров

Починав кар’єру Олександр Скомаров у прокуратурі міста Лисичанська.

Верховний Суд уточнив підстави для заміни сторони виконавчого провадження у випадку реорганізації субʼєкта владних повноважень

Необхідні умови для заміни судом сторони виконавчого провадження у випадку реорганізації субʼєкта владних повноважень, - позиція Верховного Суду.

Кількість судових справ щодо встановлення місця проживання дитини із батьком зросла у 6,5 разів, - Денис Маслов

За даними голови Комітету Верховної Ради Дениса Маслова, у 2023 році у 6,5 разів зросла кількість справ у судах стосовно встановлення місця проживання неповнолітньої дитини із батьком.

  1. Суд інфо

ВРП перевела двох суддів вищих спеціалізованих судів України до апеляційних судів

11:35, 26 січня 2024
Вища рада правосуддя перевела двох суддів з ВАСУ та ВХСУ до Шостого апеляційного адмінсуду та Північного апеляційного господарського суду.
ВРП перевела двох суддів вищих спеціалізованих судів України до апеляційних судів
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У четвер, 25 січня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про переведення суддів вищих спеціалізованих судів до судів апеляційних інстанцій, що відповідають спеціалізації цих суддів. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Вища рада правосуддя перевела двох суддів у зв’язку з поданням особистих заяв, а саме:

суддю Вищого адміністративного суду України Заїку Миколу Миколайовича – на посаду судді Шостого апеляційного адміністративного суду;

суддю Вищого господарського суду України Вовка Івана Володимировича - на посаду судді Північного апеляційного господарського суду.

Таким чином вказані судді зможуть продовжити суддівську кар’єру та здійснювати правосуддя.

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