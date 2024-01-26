ВРП перевела двох суддів вищих спеціалізованих судів України до апеляційних судів

Вища рада правосуддя перевела двох суддів з ВАСУ та ВХСУ до Шостого апеляційного адмінсуду та Північного апеляційного господарського суду.

У четвер, 25 січня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про переведення суддів вищих спеціалізованих судів до судів апеляційних інстанцій, що відповідають спеціалізації цих суддів. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Вища рада правосуддя перевела двох суддів у зв’язку з поданням особистих заяв, а саме:

суддю Вищого адміністративного суду України Заїку Миколу Миколайовича – на посаду судді Шостого апеляційного адміністративного суду;

суддю Вищого господарського суду України Вовка Івана Володимировича - на посаду судді Північного апеляційного господарського суду.

Таким чином вказані судді зможуть продовжити суддівську кар’єру та здійснювати правосуддя.

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