У Польщі українці все частіше реєструють ФОП та відкривають бізнеси, — ЗМІ

Приблизно кожна четверта українська компанія була зареєстрована в Мазовецькому воєводстві, потім у Нижньосілезькому, Малопольському та Поморському воєводствах.

Кількість підприємців-громадян України, зареєстрованих в Польщі, у 2023 році була на понад дві третини більшою, ніж роком раніше. Про це свідчать дані Центральної реєстрації та інформації про бізнес, проаналізовані «Rzeczpospolita».

Зазначається, що кожне десяте засноване підприємство було українським.

За інформацією видання, до початку повномасштабної війни в Україні, у січні та лютому 2022 року, українці реєстрували в Польщі трохи більше 200 ФОП на місяць.

«У березні кількість компаній зросла майже до 600, але в наступні місяці кількість реєстрацій зросла. У квітні їх кількість наблизилася до 1300, а в травні та червні – до 1700. У наступні місяці українці зареєстрували понад 2000 компаній, а початок 2023 року ще більше прискорив ці темпи. У березні, а потім у серпні, вересні та жовтні кількість нових компаній зросла до 2700-2800 на місяць», - йдеться у повідомленні.

Загалом, як зазначається, у 2022–2023 роках українці зареєстрували в Польщі 48 464 ФОП.

Приблизно кожна четверта українська компанія була зареєстрована в Мазовецькому воєводстві, потім у Нижньосілезькому, Малопольському та Поморському воєводствах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.