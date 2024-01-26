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Як отримати копію судового рішення, якщо з моменту його прийняття пройшов тривалий термін: роз’яснення суду

12:55, 26 січня 2024
Розглянуті по суті та виконані судові справи передаються до архіву суду, де вони розміщені на спеціальних полицях окремо по роках та в хронологічному порядку.
Як отримати копію судового рішення, якщо з моменту його прийняття пройшов тривалий термін: роз’яснення суду
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Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області пояснює, як отримати копію судового рішення, якщо з моменту його прийняття пройшов тривалий термін.

Зазначається, що сновними функціями та завданнями архіву суду є:

  • ведення архіву та архівної справи в суді;
  • експертиза цінності документів;
  • приймання на зберігання судових документів та справ;
  • видача копій судових рішень та інших документів, які зберігаються в архіві суду;
  • видача судових справ для ознайомлення учасникам судового розгляду;
  • підготовка довідок на основі відомостей, які є в документах архівного підрозділу, ведення їх обліку.

Розглянуті по суті та виконані судові справи передаються до архіву суду. Тут вони розміщені на спеціальних полицях окремо по роках та в хронологічному порядку. Строки зберігання справ чітко визначені відповідним переліком.

Наприклад, справи про розірвання шлюбу зберігаються в архіві суду 3 роки, визначення місця проживання дитини та позбавлення батьківських прав, стягнення аліментів - 3 роки після досягнення дитиною повноліття.

Справи, що стосуються житлових спорів зберігаються 10 років, а справи про спадщину - 75 років. А деякі категорії справ, такі, як кримінальні справи на засуджених до довічного позбавлення волі чи злочини проти основ національної безпеки України а також цивільні справи про встановлення батьківства, материнства чи справи про усиновлення - зберігаються в архіві суду постійно.

Після закінчення визначених строків зберігання справ з них вилучають оригінали вироків, постанов, ухвал та рішень судів та наступних постанов та ухвал судів вищого рівня. Вилучені оригінали судових рішень зберігаються в архіві суду постійно. А тому отримати їх копії можна навіть через десятки років після знищення матеріалів справ.

Отже, для того, щоб отримати копію судового рішення необхідно звернутися до суду з відповідною заявою.

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