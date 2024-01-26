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  1. Суд інфо

ВККС рекомендувала призначити на посаду судді 14 переможців конкурсу

11:16, 26 січня 2024
Комісія провела співбесіди із 17 переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів.
ВККС рекомендувала призначити на посаду судді 14 переможців конкурсу
Фото: vkksu.gov.ua
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25 січня Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегій провела співбесіди із 17 переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного 14 вересня 2023 року. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами співбесіди Комісія вирішила рекомендувати призначити:

Ільєву Людмилу Михайлівну на посаду судді Господарського суду Миколаївської області;

Гуменюка Олександра Олександровича на посаду судді Козятинського міськрайонного суду Вінницької області;

Мороза Ігоря Славіковича на посаду судді Томашпільського районного суду Вінницької області;

Худенка Андрія Антоновича на посаду судді Господарського суду Закарпатської області;

Хлімоненкову Марину В’ячеславівну на посаду судді Одеського окружного адміністративного суду;

Антипенка Віктора Павловича на посаду судді Рокитнянського районного суду Київської області;

Деркач Тетяну Григорівну на посаду судді Господарського суду Одеської області;

Мовчуна Андрія Ілліча на посаду судді Господарського суду Рівненської області;

Мужичук Юлію Юріївну на посаду судді Господарського суду Харківської області;

Бідюк Світлану Віталіївну на посаду судді Господарського суду Волинської області;

Бургарт Тетяну Ігорівну на посаду судді Господарського суду Львівської області;

Кузьміну Богдану Миколаївну на посаду судді Господарського суду Кіровоградської області;

Педорича Станіслава Івановича на посаду судді Господарського суду Запорізької області;

Юрченко Вікторію Сергіївну на посаду судді Господарського суду Харківської області.

Оголошено перерву у співбесіді з Гулою Уляною Іванівною, Паненко Альоною Миколаївною, Демченко Тетяною Ігорівною.

Раніше ми писали, що ВККС розпочала співбесіди з переможцями конкурсу на посади суддів місцевих судів.

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