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Суд більше не буде виходити до нарадчої кімнати, - парламент планує схвалити законопроект про скасування нарадчих кімнат

Інститут нарадчої кімнати треба скасувати, бо зокрема у судах не вистачає нарадчих кімнат, - голова Комітету Денис Маслов.

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Суд більше не буде виходити до нарадчої кімнати, - парламент планує схвалити законопроект про скасування нарадчих кімнат

11:07, 26 січня 2024
Інститут нарадчої кімнати треба скасувати, бо зокрема у судах не вистачає нарадчих кімнат, - голова Комітету Денис Маслов.
Суд більше не буде виходити до нарадчої кімнати, - парламент планує схвалити законопроект про скасування нарадчих кімнат
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Фразу «Суд виходить до нарадчої кімнати» учасники процесів скоро не почують. Серед причин, яку називають у Раді, недостатня кількість таких нарадчих кімнати та погана облаштованість.

Так, Верховна Рада збирається повернутися до ухвалення законопроектів 9445 та 9446, якими пропонується скасувати інститут нарадчої кімнати у процесуальних кодексах.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроектом 9445 від 30 червня 2023 року пропонується вилучити з Господарського, Цивільного процесуальних кодексів та Кодексу адміністративного судочинства інститут нарадчої кімнати, а інститут процесуального права «таємниця нарадчої кімнати» змінюється на «таємниця ухвалення судового рішення». Авторами проекту виступають народні депутати Денис Маслов, Сергій Іонушас, Роман Бабій, Микола Стефанчук та інші. Отже, замість положення про те, що після судових дебатів суд виходить до нарадчої кімнати пропонується передбачити, що після судових дебатів суд оголошує про перехід до стадії ухвалення рішення та орієнтовний час його проголошення в цьому самому судовому засіданні.

Також вилучать поняття «нарадчої кімнати» з Кримінального процесуального кодексу та Кодексу про адмінправопорушення. Нагадаємо, наразі у КПК встановлено, що вирок ухвалюється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

Відповідний законопроект 9446 вносили голова Комітету ВР з питань правової політики Денис Маслов та голова Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас. Вони запропонували внести наступні зміни до КПК та КпАП:

  • перейменувати стадію «Вихід суду до нарадчої кімнати» на «Перехід суду до ухвалення вироку». На цій стадії пропонується передбачити, що після останнього слова обвинуваченого суд оголошує про перехід до ухвалення вироку та орієнтовні дату та час його проголошення;
  • інститут процесуального права «Таємниця нарадчої кімнати» змінюється на «Таємниця ухвалення судового рішення». Встановлюється, що під час ухвалення судового рішення суддя не має права обговорювати обставини справи та зміст судового рішення з іншими особами, крім складу суду, який розглядає справу. Втручання в процес ухвалення судом судового рішення забороняється. Судді не мають права розголошувати хід обговорення та ухвалення судового рішення.

І хоча законопроекти довго не рухалися у Раді, 25 січня Денис Маслов заявив, що парламент збирається до них повернутися.

«У місцевих судах України передбачено лише 15% нарадчих кімнат із необхідних

Перед Новим роком отримав цікаву інформацію.

Із 3 457 нарадчих кімнат, які вимагаються державним стандартом, в будівлях місцевих загальних судів існує лише 543 таких приміщень.

В апеляційних судах — 194 нарадчі з необхідних 475.

Цікаво, що із 678 апеляційних та місцевих судів у 408 взагалі немає жодного приміщення під нарадчу кімнату.

У минулому році я зареєстрував законопроекти № 9445 та 9446, якими пропонувалося відмовитися від нарадчої кімнати у всіх процесах, замінивши її стадією ухвалення судового рішення. Ця ініціатива була підготовлена безпосередньо суддями 1-х інстанцій.

Після їх реєстрації лунали різні думки щодо доцільності таких змін, у тому числі на Комітеті з питань правової політики.

На мою думку відповідь тут очевидна», зазначив він.

Нагадаємо, раніше ризики скасування інституту нарадчих кімнат у статті «Нарадча кімната: надмірний формалізм чи запорука справедливого судового розгляду» для «Судово-юридичної газети» детально описали судді Верховного Суду, науковці-процесуалісти Дмитро Луспеник і Наталія Сакара.

Автор: Наталя Мамченко

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