Суд больше не будет выходить в совещательную комнату, - парламент планирует одобрить законопроект об отмене совещательных комнат

Институт совещательной комнаты нужно отменить, потому что в судах не хватает совещательных комнат, - председатель Комитета Денис Маслов.

Фразу «Суд выходит в совещательную комнату» участники процессов скоро не услышат. Среди причин, которую называют в Раде, недостаточное количество таких совещательных комнат и плохое обустройство.

Так, Верховная Рада намерена вернуться к принятию законопроектов 9445 и 9446, которым предлагается отменить институт совещательной комнаты в процессуальных кодексах.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроектом 9445 от 30 июня 2023 г. предлагается изъять из Хозяйственного, Гражданского процессуальных кодексов и Кодекса административного судопроизводства институт совещательной комнаты, а институт процессуального права «тайна совещательной комнаты» сменяется на «тайна принятия судебного . Авторами проекта выступают народные депутаты Денис Маслов, Сергей Ионушас, Роман Бабий, Николай Стефанчук и другие. Следовательно, вместо положения о том, что после судебных прений суд выходит в совещательную комнату предлагается предусмотреть, что после судебных прений суд объявляет о переходе к стадии принятия решения и ориентировочное время его провозглашения в этом же судебном заседании.

Также изымается понятие «совещательной комнаты» из Уголовного процессуального кодекса и Кодекса об админправонарушениях. Напомним, в настоящее время в УПК установлено, что приговор выносится в совещательной комнате составом суда, который осуществлял судебное разбирательство.

Соответствующий законопроект 9446 вносили глава Комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов и председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас. Они предложили внести следующие изменения в УПК и КоАП:

переименовать стадию «Выход суда в совещательную комнату» в «Переход суда к вынесению приговора». На этой стадии предлагается предусмотреть, что после последнего слова обвиняемого суд объявляет о переходе к вынесению приговора и ориентировочной дате и времени его провозглашения;

институт процессуального права «Тайна совещательной комнаты» сменяется «Тайна принятия судебного решения». Устанавливается, что при принятии судебного решения судья не имеет права обсуждать обстоятельства дела и содержание судебного решения с другими лицами, кроме состава суда, рассматривающего дело. Вмешательство в процесс принятия судом судебного решения запрещается. Судьи не вправе разглашать ход обсуждения и принятия судебного решения.

И хотя законопроекты долго не двигались в Раде, 25 января Денис Маслов заявил, что парламент намерен к ним вернуться.

«В местных судах Украины предусмотрено только 15% совещательных комнат из необходимых

Перед Новым годом получил интересную информацию.

Из 3457 совещательных комнат, требуемых государственным стандартом, в зданиях местных общих судов существует только 543 таких помещений.

В апелляционных судах — 194 совещательных из необходимых 475.

Интересно, что из 678 апелляционных и местных судов в 408 вообще нет ни одного помещения под комнату совещаний.

В прошлом году я зарегистрировал законопроекты №9445 и 9446, которыми предлагалось отказаться от совещательной комнаты во всех процессах, заменив ее стадией принятия судебного решения. Эта инициатива была подготовлена непосредственно судьями 1-х инстанций.

После их регистрации звучали разные мнения по поводу целесообразности таких изменений, в том числе на Комитете по вопросам правовой политики.

По моему мнению, ответ здесь очевиден», отметил он.

Напомним, ранее риски отмены института совещательных комнат в статье «Совещательная комната: чрезмерный формализм или залог справедливого судебного разбирательства» для «Судебно-юридической газеты» подробно описали судьи Верховного Суда, ученые-процессуалисты Дмитрий Луспеник и Наталья Сакара.

Автор: Наталья Мамченко

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