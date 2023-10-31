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Из процессуальных кодексов предлагают изъять институт совещательной комнаты, - Комитет рассмотрит изменения

12:27, 31 октября 2023
Отмена института совещательной комнаты, - Комитет вернется к рассмотрению законопроекта об изменениях в процессуальные кодексы.
Из процессуальных кодексов предлагают изъять институт совещательной комнаты, - Комитет рассмотрит изменения
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Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики 2 ноября планирует рассмотреть законопроект об изъятии из процессуальных кодексов института совещательной комнаты.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», еще 30 июня в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект 9445 о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию принятия и провозглашения судебных решений.

Им предлагается изъять из Хозяйственного, Гражданского процессуальных кодексов и Кодекса административного судопроизводства институт совещательной комнаты, а институт процессуального права «тайна совещательной комнаты» сменяется «тайной принятия судебного решения». Авторами проекта выступают народные депутаты Денис Маслов, Сергей Ионушас, Роман Бабий, Николай Стефанчук и другие.

Предложено внести в ГПК, ХПК и КАСУ следующие изменения:

  • изъять положение о том, что после судебных прений суд выходит в совещательную комнату. Предлагается предусмотреть, что после судебных прений суд объявляет о переходе к стадии принятия решения и ориентировочном времени его провозглашения в этом же судебном заседании;
  • в исключительных случаях в зависимости от сложности дела суд может отложить принятие и провозглашение решения на срок не более десяти дней со дня перехода к принятию решения, объявив дату и время его провозглашения;
  • институт процессуального права «Тайна совещательной комнаты» сменяется «Тайна принятия судебного решения». Устанавливается, что при принятии судебного решения судья не имеет права обсуждать обстоятельства дела и содержание судебного решения с другими лицами, кроме состава суда, рассматривающего дело. Вмешательство в процесс принятия судом судебного решения запрещается. Судьи не вправе разглашать ход обсуждения и принятия судебного решения.

Проектом также предложены изменения в порядок принятия судебных решений, а именно:

  • для постановления определений, оформляемых отдельным документом, суд объявляет перерыв;
  • определения, вынесенные судом без оформления отдельным документом, заносятся в протокол судебного заседания. Суд может оформить такие определения отдельным документом по окончании судебного заседания.
  • Также предложено изъять все положения соответствующих процессуальных кодексов по «совещательной комнате».
  • Кроме того, проектом предложено внести изменения в статью 282 ГПК Украины, предусмотрев, что по результату заочного рассмотрения дела суд принимает сокращенное заочное решение, которое должно содержать вводную и резолютивную части.
  • В случае оставления заявления о пересмотре заочного решения без удовлетворения суд в течение десяти дней с момента вынесения такого определения составляет полное заочное решение.
  • Предложено предусмотреть, что третьи лица также имеют право обжаловать заочное решение в общем порядке, установленном настоящим Кодексом. По заявлению истца или третьего лица, которые намерены обжаловать заочное решение, суд в течение десяти дней со дня поступления такого заявления составляет полное заочное решение. Заявление о намерении оспорить заочное решение может быть подано в срок, установленный для заявления о пересмотре заочного решения. В этом случае срок апелляционного обжалования решения начинает отчисляться с даты составления полного заочного решения.

По мнению авторов проекта Закона, институт «совещательной комнаты», который является неотъемлемой частью открытого судебного процесса, по состоянию на сегодняшний день имеет вид чрезмерного формализма и не отвечает ни цели введения термина «тайна совещательной комнаты», которая прежде всего должна предусматривать запрет вмешательства и влияния на принятие судебного решения, и сути судебной деятельности, которая предусматривает осуществление эффективного правосудия в разумные сроки.

Кроме того, гражданское процессуальное законодательство предусматривает обязательное составление полных заочных решений, на которые суд тратит значительные ресурсы, хотя в большинстве случаев такие судебные решения никем не обжалуются. Указанное склоняет к мнению, что правила составления заочных решений целесообразно пересмотреть.

Автор: Наталя Мамченко 

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