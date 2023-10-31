Предложил работу водителя, а вместо этого обманул: в Киеве будут судить мужчину

Мужчина в социальной сети нашел работу водителя.

В полицию Киева поступило сообщение от местного жителя о том, что его обманул неизвестный мужчина, с которым он договаривался о трудоустройстве.

Как сообщили в полиции, заявитель рассказал, что нашел псевдоработодателя через объявления в телеграмм-канале.

Заработная плата и условия работы были привлекательны.

«На одном из этапов трудоустройства незнакомец попросил потерпевшего сбросить копии паспорта, а также 6600 гривен для оформления необходимых страховок и пропуска. После получения денег «работодатель» перестал отвечать на звонки», - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что к преступлению причастен 26-летний уроженец Киевской области, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение мошенничества. Кроме того, он является фигурантом аналогичных уголовных производств, которые расследуют следователи Святошинского управления полиции.

Собрав доказательную базу следователи Днепровского управления полиции сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество, совершенное повторно.

Следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд для рассмотрения дела по существу. Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.

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