Запропонував роботу водія, а натомість ошукав: у Києві судитимуть чоловіка

Чоловік у соціальній мережі знайшов роботу водія.

До поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що його ошукав невідомий чоловік, з яким він домовлявся про працевлаштування.

Як повідомили у поліції, заявник розповів, що знайшов псевдороботодавця через оголошення в телеграм-каналі. Заробітна плата та умови роботи були привабливими.

«На одному з етапів працевлаштування незнайомець попросив потерпілого скинути копії паспорта, а також 6 600 гривень для оформлення необхідних страховок та перепустки. Після отримання грошей «роботодавець» перестав відповідати на дзвінки», - сказано у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 26-річний уродженець Київської області, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайства. Крім цього, він є фігурантом аналогічних кримінальних проваджень, які розслідують слідчі Святошинського управління поліції.

Зібравши доказову базу слідчі Дніпровського управління поліції повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене повторно.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті. Фігуранту загрожує до трьох років позбавлення волі.

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