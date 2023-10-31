Для граждан – от 8500 грн, для бизнеса – от 51 тысяч грн: какие штрафы предлагаются за нарушение комендантского часа

Бизнес может получить штраф до 340 000 грн.

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За нарушение комендантского часа предприниматели могут получить штраф до 340 тысяч гривен, а граждане – до 34 тысяч гривен. Соответствующие предложения опубликованы на сайте парламента в виде законопроекта о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и других законов об установлении административной ответственности за нарушение требований или невыполнение некоторых мер правового режима военного положения 10195.

Авторами выступают преимущественно депутаты из Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Законопроект предусматривает дополнение Кодекса Украины об административных правонарушениях новой статьей 210-2. Вместе с тем, изменениями в статью 262 Кодекса об административных правонарушениях предполагается предоставить право органам полиции производить административное задержание в отношении нарушителей комендантского часа. В законопроекте также предусматривается внесение изменений в Закон «О правовом режиме военного положения» о предоставлении военным администрациям полномочий по установлению на соответствующей территории режима работы субъектов хозяйствования.

Следовательно, нарушение комендантского часа (запрет пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений) – влечет наложение штрафа на граждан от 8 500 до 17 000 грн.

Такие действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такое же нарушение, – влекут штраф на граждан от 17000 до 34 000 грн.

Нарушение субъектом хозяйствования установленных на соответствующей территории специального режима светомаскировки или режима работы во время действия военного положения – влечет наложение штрафа на руководителя субъекта хозяйствования, физическое лицо-предпринимателя от 51 000 до 102 000 грн.

Эти же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такое же нарушение, – влекут наложение штрафа на руководителя субъекта хозяйствования, ФЛП от 170 000 до 340 000 грн.

Автор: Наталья Мамченко

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