Для громадян – від 8500 грн, для бізнесу – від 51 тисяч грн: які штрафи пропонуються за порушення комендантської години

Бізнес може отримати штраф до 340 000 грн.

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За порушення комендантської години підприємці можуть отримати штраф до 340 тисяч грн, а громадяни – до 34 тисяч грн. Відповідні пропозиції опубліковано на сайті парламенту у вигляді законопроекту про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів щодо встановлення адміністративної відповідальності за порушення вимог або невиконання деяких заходів правового режиму воєнного стану 10195.

Авторами виступають переважно депутати з числа Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Законопроект передбачає доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення новою статтею 210-2. Поряд з цим, змінами до статті 262 Кодексу про адміністративні правопорушення передбачається надати право органам поліції провадити адміністративне затримання щодо порушників комендантської години. У законопроекті також передбачається внесення змін до Закону «Про правовий режим воєнного стану» щодо наділення військових адміністрацій повноваженнями із встановлення на відповідній території режиму роботи суб’єктів господарювання.

Отже, порушення комендантської години (заборони перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень) – тягне за собою накладення штрафу на громадян від 8 500 до 17 000 грн.

Такі дії вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, – тягнуть за собою штраф на громадян від 17000 до 34 000 грн.

Порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану – тягне за собою накладення штрафу на керівника суб’єкта господарювання, фізичну особу-підприємця від 51 000 до 102 000 грн.

Ці ж дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу на керівника суб’єкта господарювання, ФОПа від 170 000 до 340 000 грн.

Автор: Наталя Мамченко

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