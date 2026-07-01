  1. В Україні

ЗСУ отримуватимуть більше зброї: Міноборони змінює підхід до забезпечення військових

17:46, 1 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Підрозділи отримають визначений ресурс, який дозволить планувати свою роботу та бойові операції.
ЗСУ отримуватимуть більше зброї: Міноборони змінює підхід до забезпечення військових
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони України запускає перший етап проєкту «Базовий рівень» — мінімально гарантований рівень щомісячного забезпечення підрозділів засобами БпЛА. На цьому етапі бойові підрозділи щомісячно отримуватимуть гарантовану кількість дронів. Відпрацьовується забезпечення пакетом найбільш затребуваних засобів БпЛА: FPV-дрони (на радіозв’язку та оптоволокні), «мавіки», бомбери, крила-розвідники та легкі мідлстрайки.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами міністра оборони України Михайла Федорова, підрозділи отримають визначений ресурс, який дозволить планувати свою роботу та бойові операції. Водночас виробники матимуть прогнозований попит на 6–12 місяців, що дозволить масштабувати виробництво. Мета проєкту — зробити постачання дронів до війська більш рівномірним і прогнозованим. Надалі «Базовий рівень» планують масштабувати на інші категорії озброєння та військової техніки.

Перший етап працюватиме як пілотний проєкт і охопить військові частини, які безпосередньо утримують смугу оборони та ведуть активні бойові дії.

Заступник міністра оборони Мстислав Банік зазначив, що щомісяця підрозділи отримуватимуть гарантовану кількість FPV-дронів, «мавіків», крил-розвідників та інших безпілотних систем. Це, за його словами, дозволить краще планувати ресурси для виконання бойових завдань. Розподіл враховуватиме напрямок, інтенсивність і характер бойових дій, а також оперативну ситуацію на фронті. Окремий резерв Головнокомандувача дасть змогу швидко додатково забезпечувати підрозділи на найбільш активних ділянках.

Підрозділи зможуть самостійно обирати необхідні БпЛА через систему DOT-Chain, а постачання формуватиметься за прозорими правилами. У разі відсутності потрібного типу дрона тимчасово видаватимуться аналоги з подібними тактико-технічними характеристиками.

Постачання відбуватиметься щомісяця за сталою формулою, перші партії очікуються вже в липні. Основна частина дронів надходитиме безпосередньо до бойових підрозділів із урахуванням інтенсивності бойових дій. Частина ресурсів і надлишки спрямовуватимуться до резерву Головнокомандувача ЗСУ для оперативного посилення підрозділів у разі зміни обстановки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

зброя військові міноборони дрон

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд: попит на незаконне переправлення чоловіків через кордон виник саме через обмеження воєнного стану

ВС підтвердив, що використання умов воєнного стану під час незаконного переправлення осіб через державний кордон є обставиною, яка обтяжує покарання.

Дайджест змін з 1 липня: контракт для ЗСУ, нові рахунки для військового збору, бронювання та соціальні новації

З 1 липня в Україні стартує масштабний пакет змін: контракт для військових до 460 тис. грн, нові правила бронювання, податки та експорт.

Проблема кадрового дефіциту в апеляційних судах: ВРП відмовила в притягнені до дисциплінарної відповідальності суддів Тетяни Тютюн та Івана Мосьондза

Друга Дисциплінарна палата ВРП відмовила у притягненні до дисциплінарної відповідальності суддів Київського апеляційного суду Тетяни Тютюн та Івана Мосьондза.

Розшук ТЦК і військова служба: чи дійсно можна втратити страховий стаж для призначення пенсії

Питання про те, чи впливає перебування в розшуку ТЦК на формування страхового стажу для пенсії, напряму пов’язане з правилами обліку ЄСВ та статусом особи у системі соціального страхування.

До судді з Києва В’ячеслава Підпалого застосували дисциплінарне стягнення за перевищення повноважень у резонансній справі

Третя ДП ВРП притягнула суддю Печерського районного суду Києва В’ячеслава Підпалого до дисциплінарної відповідальності.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]