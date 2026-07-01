ЗСУ отримуватимуть більше зброї: Міноборони змінює підхід до забезпечення військових

Підрозділи отримають визначений ресурс, який дозволить планувати свою роботу та бойові операції.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони України запускає перший етап проєкту «Базовий рівень» — мінімально гарантований рівень щомісячного забезпечення підрозділів засобами БпЛА. На цьому етапі бойові підрозділи щомісячно отримуватимуть гарантовану кількість дронів. Відпрацьовується забезпечення пакетом найбільш затребуваних засобів БпЛА: FPV-дрони (на радіозв’язку та оптоволокні), «мавіки», бомбери, крила-розвідники та легкі мідлстрайки.

За словами міністра оборони України Михайла Федорова, підрозділи отримають визначений ресурс, який дозволить планувати свою роботу та бойові операції. Водночас виробники матимуть прогнозований попит на 6–12 місяців, що дозволить масштабувати виробництво. Мета проєкту — зробити постачання дронів до війська більш рівномірним і прогнозованим. Надалі «Базовий рівень» планують масштабувати на інші категорії озброєння та військової техніки.

Перший етап працюватиме як пілотний проєкт і охопить військові частини, які безпосередньо утримують смугу оборони та ведуть активні бойові дії.

Заступник міністра оборони Мстислав Банік зазначив, що щомісяця підрозділи отримуватимуть гарантовану кількість FPV-дронів, «мавіків», крил-розвідників та інших безпілотних систем. Це, за його словами, дозволить краще планувати ресурси для виконання бойових завдань. Розподіл враховуватиме напрямок, інтенсивність і характер бойових дій, а також оперативну ситуацію на фронті. Окремий резерв Головнокомандувача дасть змогу швидко додатково забезпечувати підрозділи на найбільш активних ділянках.

Підрозділи зможуть самостійно обирати необхідні БпЛА через систему DOT-Chain, а постачання формуватиметься за прозорими правилами. У разі відсутності потрібного типу дрона тимчасово видаватимуться аналоги з подібними тактико-технічними характеристиками.

Постачання відбуватиметься щомісяця за сталою формулою, перші партії очікуються вже в липні. Основна частина дронів надходитиме безпосередньо до бойових підрозділів із урахуванням інтенсивності бойових дій. Частина ресурсів і надлишки спрямовуватимуться до резерву Головнокомандувача ЗСУ для оперативного посилення підрозділів у разі зміни обстановки.