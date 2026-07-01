Керівника Житомирського обласного ТЦК судитимуть за продаж «імунітету» від мобілізації

Як вказують у прокуратурі, за неправомірну вигоду він обіцяв фактично забезпечити їм «імунітет» від мобілізації та безперешкодне проходження перевірок мобільними групами ТЦК, зокрема під час перетину блокпостів.

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Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно т.в.о. начальника Житомирського обласного ТЦК та СП за фактом одержання неправомірної вигоди.

Раніше про підозру посадовцю повідомляв Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, місцевий підприємець звернувся до керівника обласного ТЦК за консультацією щодо законної процедури бронювання працівників. Натомість посадовець запропонував йому щомісячно платити за те, щоб найманих працівників не мобілізовували.

Як вказують у прокуратурі, за неправомірну вигоду він обіцяв фактично забезпечити їм «імунітет» від мобілізації та безперешкодне проходження перевірок мобільними групами ТЦК, зокрема під час перетину блокпостів.

Для реалізації схеми обвинувачений просив підприємця надати список працівників із персональними даними та номерами телефонів. У разі їх зупинення військовослужбовцями ТЦК посадовець мав оперативно «реагувати», щоб не допустити мобілізації.

Також, за матеріалами провадження, він радив попередити працівників уникати ситуацій, які могли б привернути увагу поліції та призвести до додаткових перевірок.

Правоохоронці задокументували кілька епізодів одержання неправомірної вигоди. Після чергової передачі коштів посадовця затримали на гарячому.

Наразі досудове розслідування завершено. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України.

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