  1. В Україні

Керівника Житомирського обласного ТЦК судитимуть за продаж «імунітету» від мобілізації

16:35, 1 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Як вказують у прокуратурі, за неправомірну вигоду він обіцяв фактично забезпечити їм «імунітет» від мобілізації та безперешкодне проходження перевірок мобільними групами ТЦК, зокрема під час перетину блокпостів.
Керівника Житомирського обласного ТЦК судитимуть за продаж «імунітету» від мобілізації
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно т.в.о. начальника Житомирського обласного ТЦК та СП за фактом одержання неправомірної вигоди.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Раніше про підозру посадовцю повідомляв Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, місцевий підприємець звернувся до керівника обласного ТЦК за консультацією щодо законної процедури бронювання працівників. Натомість посадовець запропонував йому щомісячно платити за те, щоб найманих працівників не мобілізовували.

Як вказують у прокуратурі, за неправомірну вигоду він обіцяв фактично забезпечити їм «імунітет» від мобілізації та безперешкодне проходження перевірок мобільними групами ТЦК, зокрема під час перетину блокпостів.

Для реалізації схеми обвинувачений просив підприємця надати список працівників із персональними даними та номерами телефонів. У разі їх зупинення військовослужбовцями ТЦК посадовець мав оперативно «реагувати», щоб не допустити мобілізації.

Також, за матеріалами провадження, він радив попередити працівників уникати ситуацій, які могли б привернути увагу поліції та призвести до додаткових перевірок.

Правоохоронці задокументували кілька епізодів одержання неправомірної вигоди. Після чергової передачі коштів посадовця затримали на гарячому.

Наразі досудове розслідування завершено. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд ОГП прокуратура ТЦК бронювання

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Розшук ТЦК і військова служба: чи дійсно можна втратити страховий стаж для призначення пенсії

Питання про те, чи впливає перебування в розшуку ТЦК на формування страхового стажу для пенсії, напряму пов’язане з правилами обліку ЄСВ та статусом особи у системі соціального страхування.

До судді з Києва В’ячеслава Підпалого застосували дисциплінарне стягнення за перевищення повноважень у резонансній справі

Третя ДП ВРП притягнула суддю Печерського районного суду Києва В’ячеслава Підпалого до дисциплінарної відповідальності.

Аграріям з ТОТ пропонують надавати грошову держпідтримку поза чергою

Підприємства, які втратили активи через війну або релокувалися з окупації, можуть отримати переваги при отриманні державної допомоги.

Судді Сергію Вознюку з Борисполя, який звільняв порушників ПДР від адмінвідповідальності, оголосили догану

До судді Бориспільського міськрайонного суду Сергія Вознюка за системні порушення при розгляді справ про адміністративні правопорушення застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді догани.

ФОП і податкова знижка: коли підприємець може повернути частину сплаченого ПДФО

Не кожен підприємець знає, що статус ФОП не виключає можливості отримати податкову знижку. У яких випадках це можливо, які доходи враховуються та які документи необхідно надати.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]