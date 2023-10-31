Единая информационная система социальной сферы теперь открыта для всех госорганов

В ЕИССС включен ряд функциональных подсистем, реестров и баз данных.

Министерство социальной политики Украины сообщило, что информационные ресурсы разных государственных органов власти теперь могут присоединиться к Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС) или стать ее частью.

Соответствующее постановление «О внесении изменений в Положение о Единой информационной системе социальной сферы» принято на заседании правительства.

«В последние два года Единая система работала как экспериментальный проект – он завершился в феврале этого года. За это время мы разработали мощный функционал, запустили в работу технологическое ядро – Единый социальный реестр, базовые подсистемы – и наладили обмен с другими государственными информационными ресурсами. На сегодняшний день мы успешно прошли испытания войной, сделали доступными ряд выплат через ЕИССС, в том числе пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС, а также сервисы для ВПЛ. И приступаем к переходу от цифровой трансформации к цифровому развитию функционала созданной Системы. Принятое Постановление является одним из основополагающих документов в цифровизации социальной сферы, позволяющей автоматизировать и централизовать абсолютно все деловые процессы в социальной сфере», – рассказал заместитель Министра социальной политики Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Константин Кошеленко.

Так, ЕИССС наполняется из баз данных Минсоцполитики и Пенсионного Фонда. Принятые изменения позволяют подключиться к Единой системе разным госорганам. Все для того, чтобы максимально оперативно оказывать социальную поддержку населению, без промедления на бумажные запросы для проверки информации со стороны одного госоргана в другой.

В ЕИССС включен ряд функциональных подсистем, реестров и баз данных. В зависимости от целей к Единой системе можно присоединиться на разных условиях: как пользователя или держателя информационного ресурса.

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