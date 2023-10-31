Єдина інформаційна система соціальної сфери відтепер відкрита для всіх держорганів

До ЄІССС включено низку функціональних підсистем, реєстрів і баз даних.

Міністерство соціальної політики України повідомило, що інформаційні ресурси різних державних органів влади відтепер можуть приєднатися до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС) або стати її частиною.

Відповідну Постанову «Про внесення змін до Положення про Єдину інформаційну систему соціальної сфери» ухвалено на засіданні Уряду.

«Протягом останніх двох років Єдина система працювала як експериментальний проєкт – він завершився в лютому цього року. За цей час ми розробили потужний функціонал, запустили в роботу її технологічне ядро – Єдиний соціальний реєстр, базові підсистеми – та налагодили обмін із іншими державними інформаційними ресурсами. На сьогодні ми успішно пройшли випробування війною, зробили доступними низку виплат через ЄІССС, зокрема постраждалим від підриву Каховської ГЕС, а також сервіси для ВПО. І розпочинаємо перехід від цифрової трансформації до цифрового розвитку функціоналу створеної Системи. Ухвалена Постанова є одним із основоположних документів у цифровізації соціальної сфери, яка дозволяє автоматизувати та централізувати абсолютно всі ділові процеси в соціальній сфері», – розповів заступник Міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко.

Так, наразі ЄІССС наповнюється з баз даних Мінсоцполітики та Пенсійного Фонду. Ухвалені зміни дозволяють під'єднатися до Єдиної системи різним держорганам. Усе для того, щоб максимально оперативно надавати соціальну підтримку населенню, без зайвого зволікання на паперові запити для перевірки інформації з боку одного держоргана до іншого.

Тож до ЄІССС включено низку функціональних підсистем, реєстрів і баз даних. Залежно від цілей, до Єдиної системи можна приєднатися на різних умовах: як користувача або держателя інформаційного ресурсу.

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