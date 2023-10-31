На Київщині зафіксували черговий температурний рекорд

Температурний рекорд зафіксували на Метеорологічній станції Баришівка.

Фото: shutterstock

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила, що у Київській області зафіксовано черговий температурний рекорд.

«30 жовтня 2023 року на Метеорологічній станції Баришівка зафіксований новий рекорд:

Максимальна добова температура повітря: +20.3°С. Попередній рекорд був зафіксований у 1960 році: +17.7°С», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що на Київщині зафіксували низку температурних рекордів.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.