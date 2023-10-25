На Київщині зафіксували низку температурних рекордів

Погода порадувала жителів Київської області осіннім теплом.

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила, що 23 жовтня встановлені температурні рекорди на метеостанціях у Борисполі, Баришівці та Вишгороді. Про це йдеться у пресслужбі обсерваторії.

У Борисполі було зафіксовано два рекорди:

- Середня температура повітря: +14,1°C - попередній рекорд був встановлений в 1989 році і став +13,9°C.

- Найвища мінімальна температура повітря: +11,8°C - попередній рекорд був встановлений в 1935 році і склав +9,9°C.

У Баришівці також було встановлено два рекорди:

- Повторний рекорд середньої температури повітря: +14.0°C - попередній рекорд встановлений у 2020 році і досяг +14.0°C.

- Найвища мінімальна температура повітря: +9,9°C - попередній рекорд встановлено в 2019 році і став +8,9°C.

У Вишгороді в жовтні також встановлений рекорд:

- Найвища мінімальна температура повітря: +11,5°C - попередній рекорд встановлений у 2020 році і досяг +10,7°C.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.