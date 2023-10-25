В Киевской области зафиксировали ряд температурных рекордов

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Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщила, что 23 октября установлены температурные рекорды на метеостанциях в Борисполе, Барышевке и Вышгороде. Об этом говорится в пресс-службе обсерватории.

В Борисполе было зафиксировано два рекорда:

- средняя температура воздуха: +14,1°C - предыдущий рекорд был установлен в 1989 году и стал +13,9°C.

- высокая минимальная температура воздуха: +11,8°C - предыдущий рекорд был установлен в 1935 году и составил +9,9°C.

В Барышевке также было установлено два рекорда:

- повторный рекорд по средней температуре воздуха: +14.0°C - предыдущий рекорд установлен в 2020 году и достиг +14.0°C.

- высокая минимальная температура воздуха: +9,9°C - предыдущий рекорд установлен в 2019 году и стал +8,9°C.

В Вышгороде в октябре также установлен рекорд:

- высокая минимальная температура воздуха: +11,5°C - предыдущий рекорд установлен в 2020 году и достиг +10,7°C.

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