Українці, які зробили ремонт за власний кошт, зможуть отримати компенсації.

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон про виплати громадянам, які відремонтували зруйноване житло власним коштом. Як пояснили у Мінреінтегарції, йдеться про зміни до закону № 2923-IX, яким регулюється порядок виплати компенсацій громадянам, житло яких було пошкоджене або зруйноване в результаті російської агресії.

Основна зміна – розширення форм компенсації за програмою єВідновлення. Відтепер її зможуть отримати українці, які зробили ремонт за власний кошт.

Це буде третій етап комплексної програми відновлення житла, який розпочнеться з 1 січня 2024 року.

Також ми писали, що люди, які внаслідок російської агресії втратили своє житло, з 1 листопада почнуть отримувати житлові сертифікати у рамках програми єВідновлення.

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