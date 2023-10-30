«єВідновлення»: з 1 листопада українці почнуть отримувати компенсації за знищене житло

Якщо людина втратила приватний будинок, вона може обрати або сертифікат і обміняти його на квартиру, або отримати гроші та відбудувати нове житло на своїй земельній ділянці.

Люди, які внаслідок російської агресії втратили своє житло, з 1 листопада почнуть отримувати житлові сертифікати у рамках програми єВідновлення. Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця політичної партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

«З 1 листопада починає повноцінно працювати програма компенсацій за повністю знищене майно. Наразі надійшло понад 4300 заявок, з них половина припадає на Харківську область і значна частина на Київську», – повідомила Шуляк.

Вона додала, що комісії вже проводили обстеження, за результатами яких сформовано майже 200 житлових сертифікатів. Обміняти їх на житло можна з 1 листопада.

«Можна обрати будь-який тип нерухомості у будь-якому місті України. Якщо людина втратила приватний будинок, вона може обрати або сертифікат і обміняти його на квартиру, або отримати гроші та відбудувати нове житло на своїй земельній ділянці», – пояснила голова профільного комітету.

Шуляк пояснила, що уряд встановив середню вартість квадратного метра 36 422 грн, але вона коригується трьома коефіцієнтами:

регіональний – знищене житло у різних містах має різницю у вартості;

кількість кімнат – квадратний метр в однокімнатних квартирах дорожче, ніж у чотирикімнатних;

вік зруйнованого будинку – старий або новобудова.

«Є умова – отримане житло не можна продавати 5 років. Ми хочемо, щоб житло будували в Україні, щоб люди залишалися тут і поверталися», – підсумувала Шуляк.

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