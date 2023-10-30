«єВідновлення»: с 1 ноября украинцы начнут получать компенсации за уничтоженное жилье

Если человек лишился частного дома, он может выбрать либо сертификат и обменять его на квартиру, либо получить деньги и отстроить новое жилье на своем земельном участке.

Люди, которые в результате российской агрессии потеряли свое жилье, с 1 ноября начнут получать жилищные сертификаты в рамках программы єВідновлення. Об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава политической партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

«С 1 ноября начинает полноценно работать программа компенсаций за полностью уничтоженное имущество. В настоящее время поступило более 4300 заявок, из них половина приходится на Харьковскую область и значительную часть на Киевскую», – сообщила Шуляк.

Она добавила, что комиссии уже проводили обследование, по результатам которых сформировано около 200 жилищных сертификатов. Обменять их на жилье можно с 1 ноября.

«Можно выбрать любой тип недвижимости в любом городе Украины. Если человек потерял частный дом, он может выбрать либо сертификат и обменять его на квартиру, либо получить деньги и отстроить новое жилье на своем земельном участке», – объяснила глава профильного комитета.

Шуляк объяснила, что правительство установило среднюю стоимость квадратного метра 36 422 грн, но она корректируется тремя коэффициентами:

региональный – уничтоженное жилье в разных городах имеет разницу в стоимости;

количество комнат – квадратный метр в однокомнатных квартирах дороже, чем в четырехкомнатных;

возраст разрушенного дома – старый или новостройка.

«Есть условие – полученное жилье нельзя продавать 5 лет. Мы хотим, чтобы жилье строили в Украине, чтобы люди оставались здесь и возвращались», – подытожила Шуляк.

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