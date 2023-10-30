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Переговоры Украина-ЕС по поводу членства начнутся в декабре, — считает премьер Финляндии

09:30, 30 октября 2023
По его словам, Украина достаточно хорошо продвинулась в выполнении задач, поставленных перед ней.
Переговоры Украина-ЕС по поводу членства начнутся в декабре, — считает премьер Финляндии
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Премьер Финляндии Петтери Орпо считает, что переговоры между Украиной и Евросоюзом по членству могут начаться в декабре. Об этом он заявил сегодня на заседании партийного совета Коалиционной партии, передает Yle.

«По моему мнению, Украина достаточно хорошо продвинулась в выполнении тех задач, которые были поставлены перед ней [для вступления в ЕС]», — отметил он.

По его словам, через неделю будет подготовлен отчет о том, как страны-претенденты продвинулись в выполнении требований для присоединения к Евросоюзу.

Депутат Европарламента от Коалиционной партии Сирпа Пиетикайнен также считает реальным, что переговоры с Украиной начнутся.

Ранее Зеленский призвал лидеров государств-членов Европейского Союза поддержать в конце года начало переговоров с Украиной о членстве в ЕС.

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