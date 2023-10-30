Ночная атака: в небе над Украиной сбили 12 дронов и две ракеты

Силами ПВО сбиты две авиаракеты и 12 из 12 ударных дронов, атаковавших Украину.

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В ночь на 30 октября украинские защитники ликвидировали 12 ударных беспилотников типа Shahed и две управляемые авиационные ракеты Х-59, которыми российские оккупанты атаковали страну. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Так, оккупанты запустили КАР Х-59 самолетов из воздушного пространства временно оккупированных территорий Запорожской области, а «шахеды» летели с юго-восточного направления – Приморско-Ахтарская рф.

«Все 14 воздушных целей противника были уничтожены противовоздушной обороной, в частности, в пределах Николаевской, Херсонской Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Днепропетровской областей», - отметили в Воздушных силах.

К отражению воздушного нападения была привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные войска и подразделения мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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