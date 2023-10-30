Нічна атака: в небі над Україною збили 12 дронів та дві ракети

Силами ППО збито дві авіаракети і 12 із 12 ударних дронів, які атакували Україну.

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У ніч на 30 жовтня українські оборонці ліквідували 12 ударних беспілотників типу «Shahed» та дві керовані авіаційні ракети Х-59, якими російські окупанти атакували країну. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Так, окупанти запустили КАР Х-59 літаків із повітряного простору тимчасово окупованих територій Запорізької області, а «шахеди» летіли з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарська росії.

«Усі 14 повітряних цілей противника було знищено протиповітряною обороною, зокрема у межах Миколаївської, Херсонської Кіровоградської, Черкаської, Житомирської, Хмельницької та Дніпропетровської областей», - зазначили у Повітряних силах.

До відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.

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