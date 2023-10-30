30 жовтня: яке сьогодні свято та головні події

В Україні — День працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків.

У понеділок, 30 жовтня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

Цього дня відзначають День працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків в Україні, Міжнародний день ортопедичних медсестер і медбратів, День тренера в Україні та День поінформованості про цукрову залежність.

Яке сьогодні церковне свято:

За новим церковним календарем, на який Православна церква України перейшла з 1 вересня 2023 року, сьогодні віряни вшановують пам’ять священномучеників Зиновія й Зиновії, сестри його, які жили в третьому столітті. Через побожність й дар оздоровлювати хворих Зиновія вибрали єпископом. Його сестра жила разом з ним та вела вбоге й тихе християнське життя. За часів переслідування християн їх обох стратили мечем.

За старим календарем віряни вшановують пам’ять пророка Осії та преподобномученика Андрія Критського.

Календар важливих подій за 30 жовтня:

1653 рік – до гетьманської столиці Чигирина під залпи з гармат вносять труну з покійним Тимофієм Хмельницьким;

1888 рік – Лауд Джон отримує патент на кулькову ручку;

1918 рік – в 1-й світовій війні капітулює Османська імперія;

1941 рік – розпочинається блокада Севастополя із суші під час Другої світової війни;

1987 рік – у Києві дебютує український рок-гурт «Воплі Відоплясова» («ВВ»).

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