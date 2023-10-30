Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Спочатку класифікація посад, а потім нова схема посадових окладів – НАДС

У НАДС розповіли про стратегічну помилку в підходах до класифікації посад державної служби та визначення схеми посадових окладів.

Судді ВП ВС висловили окрему думку у справі пенсіонерки, яка просила відшкодування, бо залишилася без житла через використання її будинку у 2014 році під опорний пункт

В окремій думці судді ВП ВС фактично вказали на порушення логіки рішення Великої Палати Верховного Суду, адже на час подій, про які йдеться в цій справі, в Україні не було введено воєнного чи надзвичайного стану, а майно не знаходилося на окупованій території.

Критерії визнання доказів недопустимими обумовлюють диференційований порядок вирішення питання щодо їх недопустимості, - Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що має врахувати суд при вирішенні питання щодо допустимості фактичних даних, отриманих з порушенням процесуального закону.

Верховна Рада розгляне законопроект про боротьбу з шахрайськими кол-центрами і фінансовими пірамідами

До парламенту внесли законопроект про боротьбу з шахрайськими кол-центрами.

Порядок розрахунку позивачем суми судового збору при пред’явленні різних позовних вимог до декількох відповідачів, - позиція Верховного Суду

Для правильного розрахунку розміру судового збору застосування критеріїв основної та похідної позовної вимоги не мають вирішального значення: Верховний Суд.

  1. Суспільство
  2. / В Україні

30 жовтня: яке сьогодні свято та головні події

08:55, 30 жовтня 2023
В Україні — День працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків.
30 жовтня: яке сьогодні свято та головні події
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У понеділок, 30 жовтня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

Цього дня відзначають День працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків в Україні, Міжнародний день ортопедичних медсестер і медбратів, День тренера в Україні та День поінформованості про цукрову залежність.

Яке сьогодні церковне свято:

За новим церковним календарем, на який Православна церква України перейшла з 1 вересня 2023 року, сьогодні віряни вшановують пам’ять священномучеників Зиновія й Зиновії, сестри його, які жили в третьому столітті. Через побожність й дар оздоровлювати хворих Зиновія вибрали єпископом. Його сестра жила разом з ним та вела вбоге й тихе християнське життя. За часів переслідування християн їх обох стратили мечем.

За старим календарем віряни вшановують пам’ять пророка Осії та преподобномученика Андрія Критського.

Календар важливих подій за 30 жовтня:

  • 1653 рік – до гетьманської столиці Чигирина під залпи з гармат вносять труну з покійним Тимофієм Хмельницьким;
  • 1888 рік – Лауд Джон отримує патент на кулькову ручку;
  • 1918 рік – в 1-й світовій війні капітулює Османська імперія;
  • 1941 рік – розпочинається блокада Севастополя із суші під час Другої світової війни;
  • 1987 рік – у Києві дебютує український рок-гурт «Воплі Відоплясова» («ВВ»).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Панченко
    Наталія Панченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Ірина Шикеря
    Ірина Шикеря
    суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області