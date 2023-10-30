30 октября: какой сегодня праздник и главные события

В Украине День работников подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

В понедельник, 30 октября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

В этот день отмечают День работников подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Украине, Международный день ортопедических медсестер и медбратов, День тренера в Украине и День осведомленности о сахарной зависимости.

Какой сегодня церковный праздник:

По новому церковному календарю, на который Православная церковь Украины перешла с 1 сентября 2023 года, сегодня верующие чтят память священномучеников Зиновия и Зиновии, сестры его, жившие в третьем веке. Из-за благочестия и дара оздоровлять больных Зиновия выбрали епископом. Его сестра жила вместе с ним и вела нищую и тихую христианскую жизнь. Во времена преследования христиан их обоих казнили мечом.

По старому календарю верующие чтят память пророка Осии и преподобномученика Андрея Критского.

Календарь важных событий за 30 октября:

1653 год – в гетманскую столицу Чигирина под залпы из пушек вносят гроб с покойным Тимофеем Хмельницким;

1888 год – Лауд Джон получает патент на шариковую ручку;

1918 год – в 1-й мировой войне капитулирует Османская империя;

1941 год – начинается блокада Севастополя с суши во время Второй мировой войны;

1987 год – в Киеве дебютирует украинская рок-группа «Вопли Видоплясова» («ВВ»).

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