Сколько производств по военкоматам и ВВК направлено в суд: ответ полиции

Производство касается преступлений, направленных на уклонение гражданами от мобилизации, прохождения службы или организацию их выезда за границу.

Правоохранители за 9 месяцев 2023 года направили в суд 30 производств по служащим и работникам военкоматов, а также председателям и членам военно-врачебных комиссий. Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции по запросу hromadske.

Так, производства касаются преступлений, направленных на уклонение гражданами от мобилизации, прохождения службы или организацию их выезда за границу.

Также в течение 9 месяцев проводилось досудебное расследование по 168 уголовным производствам указанной категории.

Ранее мы писали, что СБУ заблокировала три «схемы уклоняющихся»: задержали двух руководителей военкомата и руководителя ВВК.

Также известно, что в Украине сократили срок прохождения ВВК.

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