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Сначала классификация должностей, а затем новая схема должностных окладов – НАДС

В НАДС рассказали о стратегической ошибке в подходах к классификации должностей государственной службы и определении схемы должностных окладов.

Судьи БП ВС высказали особое мнение по делу пенсионерки, которая просила возмещения, потому что осталась без жилья из-за использования ее дома в 2014 году под опорный пункт

В особом мнении судьи БП ВС фактически указали на нарушение логики решения Большой Палаты Верховного Суда, ведь на время событий, о которых идет речь по этому делу, в Украине не было введено военное или чрезвычайное положение, а имущество не находилось на оккупированной территории.

Критерии признания доказательств недопустимыми обусловливают дифференцированный порядок решения вопроса их недопустимости, - Верховный Суд

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Порядок расчета истцом суммы судебного сбора при предъявлении различных исковых требований к нескольким ответчикам, - позиция Верховного Суда

Для правильного расчета размера судебного сбора применение критериев основного и производного искового требования не имеет решающего значения: Верховный Суд.

  1. В Украине

Сколько производств по военкоматам и ВВК направлено в суд: ответ полиции

08:21, 30 октября 2023
Производство касается преступлений, направленных на уклонение гражданами от мобилизации, прохождения службы или организацию их выезда за границу.
Сколько производств по военкоматам и ВВК направлено в суд: ответ полиции
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Правоохранители за 9 месяцев 2023 года направили в суд 30 производств по служащим и работникам военкоматов, а также председателям и членам военно-врачебных комиссий. Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции по запросу hromadske.

Так, производства касаются преступлений, направленных на уклонение гражданами от мобилизации, прохождения службы или организацию их выезда за границу.

Также в течение 9 месяцев проводилось досудебное расследование по 168 уголовным производствам указанной категории.

Ранее мы писали, что СБУ заблокировала три «схемы уклоняющихся»: задержали двух руководителей военкомата и руководителя ВВК.

Также известно, что в Украине сократили срок прохождения ВВК.

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