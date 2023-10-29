Искали евреев: в рф толпа дагестанцов ворвалась в аэропорт Махачкалы из-за рейса из Израиля, фото и видео

Сначала толпа требовала документы у пассажиров, выходивших из аэропорта, чтобы проверить, не являются ли они гражданами Израиля, а позже вообще ворвались в здание и начали «поиски евреев».

В Махачкале в рф 29 октября участники антисемитской акции ворвались в аэропорт и пытались проникнуть в самолет из Тель-Авива, ища евреев. Видео публикуют в сети.

Так, под аэропортом Махачкалы собралась толпа местных жителей, якобы ожидавших пассажиров рейса из Тель-Авива. Вероятно, речь шла о рейсе компании "Ред Вингс", который должен был прибыть в 19:00. По данным Flight Radar, он приземлился в 19.17.

Сначала толпа требовала документы у пассажиров, выходивших из аэропорта, чтобы проверить, не являются ли они гражданами Израиля, а позже вообще ворвались в здание и начали «поиски евреев».

На обнародованных видео можно увидеть толпу, которая бегает внутри аэропорта и врывается в разные комнаты и кабинеты, чтобы найти пассажиров, якобы прилетевших из Израиля. В то же время, можно заметить, и об этом также пишут российские СМИ, что местная полиция ничего не делает.

Сообщается, что администрация аэропорта предложила толпе определить трех человек, которые с камерами зайдут в салон самолета, чтобы убедиться, что там нет граждан Израиля. Тем временем толпа уже собралась у самолета.

Следственный комитет рф возбудил уголовное дело по факту событий в аэропорту Махачкалы. В аэропорт также прибыли дополнительные подразделения местной полиции.

Несколько израильтян из приземлившегося в Махачкале рейса были изолированы и взяты под охрану в аэропорту Дагестана. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на израильского чиновника.

«Ограниченное количество израильтян и евреев сейчас изолировано и находятся под охраной в аэропорту. Мы работаем над тем, чтобы они отправились стыковочным рейсом в Москву, как только разрешат условия. Сотрудники службы безопасности Израиля и посол Израиля работают с местными органами безопасности», – сказал израильский чиновник.

Росавиация в свою очередь пишет, что аэродром Махачкалы освобожден от людей, несанкционированно проникших туда.

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