Украина и Израиль будут получать помощь в отдельности, — спикер Палаты представителей США Джонсон

На следующей неделе будет представлен отдельный законопроект о финансировании.

Новоизбранный спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что запрос на помощь Украине и Израилю следует рассматривать отдельно. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

Таким образом, он намекнул на то, что не поддержит предложенный президентом Джо Байденом пакет помощи для обеих стран в размере 106 миллиардов долларов.

Байден хочет, чтобы Конгресс выделил 106 миллиардов долларов дополнительного финансирования, большая часть которого пойдет на укрепление обороны Украины, а остальные – на Израиль, Индо-Тихоокеанский регион и оборону границ.

Относительно финансирования Украины Джонсон заявил: «Мы хотим знать, какая цель там, какая конечная цель в Украине». Он добавил, что "Белый дом не дал нам этого".

Байден ожидает, что включение денег для Израиля и иммиграции в пакет помощи поможет убедить законодателей-республиканцев, не желающих поддерживать Украину, послать больше денег в Украину.

«Мы разделим финансирование для Израиля отдельно на этой неделе… Есть много вещей, важных вещей, на которые мы должны реагировать и мы будем. Израиль сейчас немного больше актуален», — заявил Джонсон.

На следующей неделе будет представлен отдельный законопроект о финансировании.

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