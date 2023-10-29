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  1. У світі

Україна та Ізраїль будуть отримувати допомогу окремо, — спікер Палати представників США Джонсон

21:38, 29 жовтня 2023
Наступного тижня буде презентовано окремий законопроект про фінансування.
Україна та Ізраїль будуть отримувати допомогу окремо, — спікер Палати представників США Джонсон
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Новообраний спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що запит на допомогу Україні та Ізраїлю слід розглядати окремо. Про це він повідомив у інтерв’ю Fox News.

Таким чином він натякнув на те, що не підтримає запропонований президентом Джо Байденом пакет допомоги для обох країн у розмірі 106 мільярдів доларів.

Байден хоче, щоб Конгрес виділив 106 мільярдів доларів додаткового фінансування, більша частина якого піде на зміцнення оборони України, а решта – на Ізраїль, Індо-Тихоокеанський регіон та оборону кордонів.

Щодо фінансування України, Джонсон заявив: «Ми хочемо знати, яка мета там, яка кінцева мета в Україні». Він додав, що «Білий дім не дав нам цього».

Байден очікує, що включення грошей для Ізраїлю та імміграції в пакет допомоги допоможе переконати законодавців-республіканців, які не бажають підтримувати Україну, надіслати більше грошей в Україну.

«Ми відокремимо фінансування для Ізраїлю окремо цього тижня… Є багато речей, важливих речей, на які ми маємо реагувати і ми будемо. Ізраїль зараз трохи більше на часі», — заявив Джонсон.

Наступного тижня буде презентовано окремий законопроект про фінансування.

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