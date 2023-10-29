Україна та Ізраїль будуть отримувати допомогу окремо, — спікер Палати представників США Джонсон

Наступного тижня буде презентовано окремий законопроект про фінансування.

Новообраний спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що запит на допомогу Україні та Ізраїлю слід розглядати окремо. Про це він повідомив у інтерв’ю Fox News.

Таким чином він натякнув на те, що не підтримає запропонований президентом Джо Байденом пакет допомоги для обох країн у розмірі 106 мільярдів доларів.

Байден хоче, щоб Конгрес виділив 106 мільярдів доларів додаткового фінансування, більша частина якого піде на зміцнення оборони України, а решта – на Ізраїль, Індо-Тихоокеанський регіон та оборону кордонів.

Щодо фінансування України, Джонсон заявив: «Ми хочемо знати, яка мета там, яка кінцева мета в Україні». Він додав, що «Білий дім не дав нам цього».

Байден очікує, що включення грошей для Ізраїлю та імміграції в пакет допомоги допоможе переконати законодавців-республіканців, які не бажають підтримувати Україну, надіслати більше грошей в Україну.

«Ми відокремимо фінансування для Ізраїлю окремо цього тижня… Є багато речей, важливих речей, на які ми маємо реагувати і ми будемо. Ізраїль зараз трохи більше на часі», — заявив Джонсон.

Наступного тижня буде презентовано окремий законопроект про фінансування.

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