Україна та Ізраїль будуть отримувати допомогу окремо, — спікер Палати представників США Джонсон

Новообраний спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що запит на допомогу Україні та Ізраїлю слід розглядати окремо. Про це він повідомив у інтерв’ю Fox News.
Таким чином він натякнув на те, що не підтримає запропонований президентом Джо Байденом пакет допомоги для обох країн у розмірі 106 мільярдів доларів.
Байден хоче, щоб Конгрес виділив 106 мільярдів доларів додаткового фінансування, більша частина якого піде на зміцнення оборони України, а решта – на Ізраїль, Індо-Тихоокеанський регіон та оборону кордонів.
Щодо фінансування України, Джонсон заявив: «Ми хочемо знати, яка мета там, яка кінцева мета в Україні». Він додав, що «Білий дім не дав нам цього».
Байден очікує, що включення грошей для Ізраїлю та імміграції в пакет допомоги допоможе переконати законодавців-республіканців, які не бажають підтримувати Україну, надіслати більше грошей в Україну.
«Ми відокремимо фінансування для Ізраїлю окремо цього тижня… Є багато речей, важливих речей, на які ми маємо реагувати і ми будемо. Ізраїль зараз трохи більше на часі», — заявив Джонсон.
Наступного тижня буде презентовано окремий законопроект про фінансування.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.