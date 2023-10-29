Оборонні пакети і не тільки: Зеленський заявив, що листопад і грудень мають стати вагомими для України

Президент анонсував підготовку до важливих кроків, що будуть здійснені вже на початку листопада.

Президент Володимир Зеленський заявив, що цей листопад та грудень мають стати вагомими для України. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

«Вже готуємося до важливих кроків, які заплановані на перші тижні листопада. Взагалі цей листопад та грудень мають стати вагомими для України.

Це й нові оборонні пакети, розвиток наших відносин із Європейським Союзом. Готуємо й міжнародні заходи, заплановані в Україні. Активність нашої роботи з партнерами буде незмінною», — зазначив Президент.

Зеленський назвав хорошою новиною в підсумок зустрічі щодо Формули миру на Мальті погодження заяви співголів саміту. Він назвав цю заяву базовою і такою, що єднає.

«Це правильний сигнал. Що б не відбувалося у світі, головне – це єднання заради реальної сили міжнародного права, бо це – єднання заради справедливості для України й всіх країн та народів, які можуть зазнати агресії», – сказав він.

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