Оборонні пакети і не тільки: Зеленський заявив, що листопад і грудень мають стати вагомими для України

Президент Володимир Зеленський заявив, що цей листопад та грудень мають стати вагомими для України. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.
«Вже готуємося до важливих кроків, які заплановані на перші тижні листопада. Взагалі цей листопад та грудень мають стати вагомими для України.
Це й нові оборонні пакети, розвиток наших відносин із Європейським Союзом. Готуємо й міжнародні заходи, заплановані в Україні. Активність нашої роботи з партнерами буде незмінною», — зазначив Президент.
Зеленський назвав хорошою новиною в підсумок зустрічі щодо Формули миру на Мальті погодження заяви співголів саміту. Він назвав цю заяву базовою і такою, що єднає.
«Це правильний сигнал. Що б не відбувалося у світі, головне – це єднання заради реальної сили міжнародного права, бо це – єднання заради справедливості для України й всіх країн та народів, які можуть зазнати агресії», – сказав він.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.