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  1. В Україні

Оборонні пакети і не тільки: Зеленський заявив, що листопад і грудень мають стати вагомими для України

21:17, 29 жовтня 2023
Президент анонсував підготовку до важливих кроків, що будуть здійснені вже на початку листопада.
Оборонні пакети і не тільки: Зеленський заявив, що листопад і грудень мають стати вагомими для України
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Президент Володимир Зеленський заявив, що цей листопад та грудень мають стати вагомими для України. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

«Вже готуємося до важливих кроків, які заплановані на перші тижні листопада. Взагалі цей листопад та грудень мають стати вагомими для України.

Це й нові оборонні пакети, розвиток наших відносин із Європейським Союзом. Готуємо й міжнародні заходи, заплановані в Україні. Активність нашої роботи з партнерами буде незмінною», — зазначив Президент.

Зеленський назвав хорошою новиною в підсумок зустрічі щодо Формули миру на Мальті погодження заяви співголів саміту. Він назвав цю заяву базовою і такою, що єднає.

«Це правильний сигнал. Що б не відбувалося у світі, головне – це єднання заради реальної сили міжнародного права, бо це – єднання заради справедливості для України й всіх країн та народів, які можуть зазнати агресії», – сказав він.

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