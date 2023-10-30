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Як отримати витяг з Реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин: пояснення

09:49, 30 жовтня 2023
Стало відомо, як отримати витяг та переконатися, що заява дійсно розглянута і опрацьована.
Як отримати витяг з Реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин: пояснення
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Міністерство внутрішніх справ роз’яснило, як отримати витяг з Реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин та переконатися, що заява дійсно розглянута і опрацьована. Про це повідомляє пресслужба МВС.

Так, для отримання витягу з Реєстру необхідно звернутися до МВС України – за допомогою електронної пошти або надати письмове звернення за адресами, вказаними у відео.

Усі запити розглядають та опрацьовують співробітники МВС України.

Перед подачею заяви на витяг з Реєстру доцільно переглянути на сайті МВС в розділі «Зниклі громадяни та діти» інформацію про перебування в розшуку зниклої особи за категорією «зниклий безвісти».

Оскільки за відсутності інформації про розшук, відомості в Реєстрі теж будуть відсутніми. У такому випадку необхідно звернутись до органу досудового розслідування, в якому перебуває кримінальне провадження для встановлення причини не оголошення зниклого в розшук.

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