Пенсія в Україні: хто і де отримує найбільші та найменші виплати

Найменші пенсії в середньому в Тернопільській, Закарпатській та Чернівецькій областях.

Кількість пенсіонерів зменшується, а середній розмір пенсії продовжує зростати. Це стало відомо з нової статистики, яку Пенсійний фонд України оприлюднив за підсумками третього кварталу 2023 року, передає профільний портал «На пенсії».

Станом на 1 жовтня 2023 року в Україні налічується 10 мільйонів і майже 540 тисяч пенсіонерів. Це на 12 тисяч менше, ніж було в липні. А от якщо порівняти з жовтнем 2022 року, то виходить, що за рік кількість пенсіонерів зменшилася на понад 186 тисяч (рік тому було 10 мільйонів 726 тисяч пенсіонерів).

Середній розмір пенсії за останні місяці зріс, попри те що після 1 липня масових перерахунків не відбувалося. Сьогодні середня пенсія в Україні становить 5350,33 гривні. Порівняно з липнем вона зросла на 38,89 гривні, тобто менше ніж на 1%. Зростання пов’язано з призначенням нових пенсій та індивідуальними перерахунками.

Якщо ж порівнювати з жовтнем 2022 року, то середня пенсія в цілому зросла на 810,97 гривні (рік тому її розмір складав 4539,36 гривні). Тобто в середньому пенсії впродовж року зросли на майже 18%. Цьому сприяв масовий перерахунок в грудні 2022 року, індексація в березні і липні поточного року, та масовий перерахунок пенсій громадянам, які працюють (з 1 квітня).

До речі, з 10,5 мільйона пенсіонерів 2,7 мільйона офіційно продовжують працювати. Тобто працює майже кожен четвертий пенсіонер. При цьому по статистиці середня пенсія у працюючих пенсіонерів трохи вища, ніж загалом по країні – 5614,59 гривні.

Також з’явилися оновлені дані з приводу того, хто скільки отримує. Так, станом на 1 жовтня:

до 2 000 гривень отримують 63,86 тисячі (0,6%) пенсіонерів;

від 2001 до 3 тисяч гривень – 3,08 мільйона (29,2%);

від 3001 до 4 тисяч гривень – 2,23 мільйона (21,3%);

від 4001 до 5 тисяч гривень – 1,58 мільйона (15%);

від 5001 до 10 тисяч гривень – 2,44 мільйона (23,2%);

понад 10 тисяч гривень – 1,12 мільйона (10,7%).

Отже, бачимо, що майже 30% пенсіонерів отримують пенсію до трьох тисяч гривень, і приблизно 66% осіб від загальної кількості отримують пенсію в розмірі не більше п’яти тисяч гривень. Втім, ця статистика виглядає кращою, ніж рік тому. Станом на 1 жовтня 2022 року пенсію до трьох тисяч гривень отримувало 39% пенсіонерів, а пенсію до п’яти тисяч – 74% пенсіонерів від загальної кількості. Тобто люди поступово переходять з однієї категорії до іншої, де пенсії трошки вищі.

Наприклад, пенсію в розмірі понад 10 тисяч гривень торік отримувало 741,2 тисячі людей, або 6,9% від загальної кількості пенсіонерів. А зараз таких людей вже понад 1,1 мільйона, або 10,7% від загальної кількості.

У яких областях пенсіонери отримують найменші виплати?

На перше місце за розміром середньої пенсії вирвалася Рівненщина. Традиційно високі пенсії залишаються в Донецькій та Луганській областях (друге та третє місце відповідно). Це єдині три області, де розмір середньої пенсії перевищує 6 тисяч гривень. Найменші пенсії в середньому в Тернопільській, Закарпатській та Чернівецькій областях (до 4,2 тисячі гривень).

Якщо говорити в розрізі міст, то перше місце за середнім розміром пенсії в Україні, як завжди, посідає столиця.

Розмір середніх пенсій у регіонах на 1 жовтня 2023 року становить:

м. Київ – 7 219,64 грн.;

Донецька область – 6 612,00 грн.;

Луганська область – 6 323,01 грн.;

Рівненська область – 6 673,98 грн.;

Дніпропетровська область – 5 865,51 грн.;

Житомирська область – 5 850,46 грн.;

Запорізька область – 5 561,84 грн.;

Київська область – 5 489,31 грн.;

Харківська область – 5 307,03 грн.;

Полтавська область – 5 162,11 грн.;

Одеська область – 5 072,48 грн.;

Миколаївська область – 4 983,55 грн.;

Чернігівська область – 4 834,83 грн.;

Сумська область – 4 786,02 грн.;

Львівська область – 4 772,18 грн.;

Волинська область – 4 716,67 грн.;

Кіровоградська область – 4 715,81 грн.;

Черкаська область – 4 626,79 грн.;

Херсонська область – 4 537,12 грн.;

Вінницька область – 4 497,80 грн.;

Івано-Франківська область – 4 478,72 грн.;

Хмельницька область – 4 463,43 грн.;

Чернівецька область – 4 235,64 грн.;

Закарпатська область – 4 230,56 грн.;

Тернопільська область – 4 041,04 грн.

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