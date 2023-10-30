Пенсия в Украине: кто и где получает наибольшие и наименьшие выплаты

Самые маленькие пенсии в среднем в Тернопольской, Закарпатской и Черновицкой областях.

Число пенсионеров уменьшается, а средний размер пенсии продолжает расти. Это стало известно из новой статистики, которую Пенсионный фонд Украины обнародовал по итогам третьего квартала 2023, передает профильный портал «На пенсии».

На 1 октября 2023 года в Украине насчитывается 10 миллионов и почти 540 тысяч пенсионеров. Это на 12 тысяч меньше, чем было в июле. А вот если сравнить с октябрем 2022 года, то получается, что за год количество пенсионеров уменьшилось более чем на 186 тысяч (год назад было 10 миллионов 726 тысяч пенсионеров).

Средний размер пенсии за последние месяцы вырос, несмотря на то, что после 1 июля массовых перерасчетов не происходило. Сегодня средняя пенсия в Украине составляет 5350,33 грн. По сравнению с июлем она выросла на 38,89 гривны, то есть менее чем на 1%. Рост связан с назначением новых пенсий и индивидуальными перерасчетами.

Если сравнивать с октябрем 2022 года, то средняя пенсия в целом выросла на 810,97 гривны (год назад ее размер составлял 4539,36 гривны). То есть в среднем пенсии в течение года выросли почти на 18%. Этому способствовал массовый перерасчет в декабре 2022 года, индексация в марте и июле текущего года и массовый перерасчет пенсий работающим гражданам (с 1 апреля).

Кстати, из 10,5 миллиона пенсионеров 2,7 миллиона официально продолжают работать. То есть, работает почти каждый четвертый пенсионер. При этом по статистике средняя пенсия у работающих пенсионеров несколько выше, чем в целом по стране – 5614,59 гривны.

Также появились обновленные данные по поводу того, кто сколько получает. Так, по состоянию на 1 октября:

до 2 000 гривен получают 63,86 тысяч (0,6%) пенсионеров;

с 2001 до 3 тысяч гривен – 3,08 миллиона (29,2%);

от 3001 до 4 тысяч гривен – 2,23 миллиона (21,3%);

от 4001 до 5 тысяч гривен – 1,58 миллиона (15%);

от 5001 до 10 тысяч гривен – 2,44 миллиона (23,2%);

свыше 10 тысяч гривен – 1,12 миллиона (10,7%).

Итак, видим, что почти 30% пенсионеров получают пенсию до трех тысяч гривен, и примерно 66% от общего количества получают пенсию в размере не более пяти тысяч гривен. Впрочем, эта статистика выглядит лучше, чем год назад. По состоянию на 1 октября 2022 пенсию до трех тысяч гривен получало 39% пенсионеров, а пенсию до пяти тысяч - 74% пенсионеров от общего количества. То есть люди постепенно переходят из одной категории в другую, где пенсии немного выше.

Например, пенсию в размере более 10 тысяч гривен в прошлом году получало 741,2 тысяч человек, или 6,9% от общего количества пенсионеров. А сейчас таких людей уже более 1,1 миллиона или 10,7% от общего количества.

В каких областях пенсионеры получают наименьшие выплаты?

На первое место по размеру средней пенсии вырвалась Ровенщина. Традиционно высокие пенсии остаются в Донецкой и Луганской областях (второе и третье место соответственно). Это единственные три области, где размер средней пенсии превышает 6 тысяч гривен. Самые маленькие пенсии в среднем в Тернопольской, Закарпатской и Черновицкой областях (до 4,2 тысяч гривен).

Если говорить в разрезе городов, то первое место по среднему размеру пенсии в Украине, как обычно, занимает столица.

Размер средних пенсий в регионах на 1 октября 2023 составляет:

г. Киев – 7 219,64 грн.;

Донецкая область – 6 612,00 грн.;

Луганская область – 6 323,01 грн.;

Ровенская область – 6 673,98 грн.;

Днепропетровская область – 5 865,51 грн.;

Житомирская область – 5 850,46 грн.;

Запорожская область – 5 561,84 грн.;

Киевская область – 5 489,31 грн.;

Харьковская область – 5 307,03 грн.;

Полтавская область – 5 162,11 грн.;

Одесская область – 5 072,48 грн.;

Николаевская область – 4 983,55 грн.;

Черниговская область – 4 834,83 грн.;

Сумская область – 4 786,02 грн.;

Львовская область – 4 772,18 грн.;

Волынская область – 4 716,67 грн.;

Кировоградская область – 4 715,81 грн.;

Черкасская область – 4 626,79 грн.;

Херсонская область – 4 537,12 грн.;

Винницкая область – 4 497,80 грн.;

Ивано-Франковская область – 4 478,72 грн.;

Хмельницкая область – 4 463,43 грн.;

Черновицкая область – 4 235,64 грн.;

Закарпатская область – 4 230,56 грн.;

Тернопольская область – 4041,04 грн.

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