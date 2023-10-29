В Белом доме не исключают расширение войны на Ближнем Востоке

В администрации Байдена отметили, что видят «повышенный риск» расширения военного конфликта на Ближнем Востоке.

Белый дом заявил, что видит «повышенный риск» расширения военного конфликта на Ближнем Востоке – потому, что иранские прокси-силы продолжают атаковать дислоцированные в регионе американские войска. Об этом сообщает CNN.

«Мы не теряем бдительности, потому что видим повышенные угрозы нашим войскам по всему региону и повышенный риск распространения этого конфликта на другие части региона. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы сдержать и предотвратить это», – заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Отвечая на вопрос об ответных ударах американских военных, Салливан сказал: «Если атаки будут продолжаться, мы ответим, и я думаю, что иранцы понимают наше послание».

«Мы, конечно, принимаем все необходимые меры для защиты наших сил, усиления нашей бдительности и сотрудничества с другими странами региона, чтобы попытаться удержать этот конфликт, который сейчас происходит в Израиле и Газе, от перерастания в региональный конфликт. Но риск реален», – сказал Салливан.

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