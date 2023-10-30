Уплатили благотворительные взносы неприбыльщику: будет ли налоговая скидка

По результатам 2022 г. при реализации права на налоговую скидку включаются суммы благотворительных взносов неприбыльцу в размере, что не превышает 16% суммы его общего налогооблагаемого дохода такого года.

В Главном управлении ГНС в Луганской области предоставили разъяснения по включению в состав налоговой скидки плательщика НДФЛ суммы средств, перечисленных плательщиком в виде благотворительных взносов неприбыльным организациям.

Так, согласно пп. 14.1.170 НКУ налоговая скидка для физических лиц, не являющихся субъектами хозяйствования, – документально подтвержденная сумма (стоимость) расходов налогоплательщика – резидента в связи с приобретением товаров (работ, услуг) у резидентов – физических или юридических лиц в течение отчетного года, на которую разрешается уменьшение его общего годового налогооблагаемого дохода, полученного по результатам такого отчетного года в виде заработной платы и/или в виде дивидендов, в случаях, определенных НКУ.

В налоговую скидку включаются фактически осуществленные в течение отчетного налогового года налогоплательщиком расходы, подтвержденные соответствующими платежными и расчетными документами, в частности квитанциями, фискальными или товарными чеками, прибыльными кассовыми ордерами, идентифицирующими продавца товаров (работ, услуг) и лицо, обращающееся за налоговым (их покупателя (получателя), а также копиями договоров при их наличии, в которых обязательно должна быть отражена стоимость таких товаров (работ, услуг) и срок оплаты за такие товары (работы, услуги) (пп. 166.2.1 НКУ) .

Основания для начисления налоговой скидки с указанием конкретных сумм отражаются налогоплательщиком в годовой налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах, которая подается по 31 декабря включительно в следующем за отчетным налоговом году (пп. 166.1.1 НКУ).

Законом Украины от 15.03.2022 №2120-IХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о действии норм на период действия военного положения» внесены изменения в НКУ, в частности, подраздел. 1 разд. «Переходные положения» НКУ дополнены новым п. 21.

Так, п. 21 подразд. 1 разд. "Переходные положения" НКУ установлено, что по результатам 2022 года при реализации права на налоговую скидку в соответствии с положениями ст. 166 НКУ в налоговую скидку плательщика налога на доходы физических лиц в отчетном налоговом году включаются суммы средств или стоимость имущества, перечисленных (переданных) налогоплательщиком в виде пожертвований или благотворительных взносов неприбыльным организациям, которые на дату перечисления (передачи) таких средств и имущества отвечали условиям , определенным п. 133.4 НКУ, в размере, не превышающем 16 проц. суммы его общего налогооблагаемого дохода в таком отчетном году.

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