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  1. В Украине

В Украине уже создано 70 индустриальных парков, — Шмыгаль

20:55, 29 октября 2023
Правительство включило в реестр индустриальный парк «ВинИндастри» в Виннице, который стал 70-м в Украине.
В Украине уже создано 70 индустриальных парков, — Шмыгаль
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Кабинет министров включил в реестр индустриальный парк «ВинИндастри» в Виннице, ставший 70-м в Украине. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Создан 70-й индустриальный парк в Украине. Парк «ВинИндастри» будет расположен в Винницкой области, на площади более 13 тыс. гектаров, и будет специализироваться на новейших технологиях переработки», – сказал премьер.

Отмечается, что инициатором создания «ВинИндастри» выступил Винницкий городской совет, а сам парк станет уже четвертым в городе. На его территории площадью в 13,086 га будут работать предприятия перерабатывающей промышленности. Приоритетами для города является привлечение в парк компаний с новейшими технологиями переработки, предприятий, работающих в сфере переработки отходов, информации и электронных коммуникаций, научно-технической деятельности.

Всего «ВинИндастри» должно обеспечить работой около 800 винничан.

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