В Україні вже створено 70 індустріальних парків, — Шмигаль

Уряд включив до реєстру індустріальний парк «ВінІндастрі» у Вінниці, який став 70-м в Україні.

Кабінет міністрів включив до реєстру індустріальний парк «ВінІндастрі» у Вінниці, який став 70-м в Україні. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Створено 70-й індустріальний парк в Україні. Парк «ВінІндастрі» буде розташований на Вінниччині, на площі понад 13 тис. гектарів, і буде спеціалізуватися на новітніх технологіях переробки», – сказав премʼєр.

Зазначається, що ініціатором створення «ВінІндастрі» виступила Вінницька міська рада, а сам парк стане вже четвертим у місті. На його території площею в 13,086 га працюватимуть підприємства переробної промисловості. Пріоритетами для міста є залучення до парку компаній з новітніми технологіями переробки, підприємств, що працюють у сферах переробки відходів, інформації і електронних комунікацій, науково-технічної діяльності.

Загалом «ВінІндастрі» має забезпечити роботою близько 800 вінничан.

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