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  1. В Україні

Землю накрила найсильніша магнітна буря: скільки вона триватиме

20:37, 29 жовтня 2023
Сильна магнітна буря триватиме 29 і 30 жовтня.
Землю накрила найсильніша магнітна буря: скільки вона триватиме
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В неділю, 29 жовтня, Землю накрила найсильніша магнітна буря в цьому місяці і одна з найпотужніших за 2023 рік. Про це повідомив Meteoagent.

Сильна магнітна буря триватиме 29 і 30 жовтня. Сила магнітної бурі сьогодні, 29 жовтня, досягне аж 7 балів, що трапляється вкрай рідко. Потужність більшості бур не перевищує 5 балів. Активність Сонця 30 жовтня досягне 6 балів.

Магнітні бурі мають вплив на самопочуття метеозалежних людей. Тому в ці дні погано почуватимуться власники хронічних хвороб, вагітні жінки і люди похилого віку.

Метеозалежні люди можуть відчути такі наслідки магнітної бурі: головний біль, запаморочення, нудоту, підвищений тиск, безсоння, слабкість, біль в спині і суглобах та дратівливість.

Медики рекомендують дотримуватися здорового способу життя: відмовитися від кави, алкоголю та енергетичних напоїв, лягати спати в один і той же час та спати мінімум 7 годин. Також слід більше часу проводити на свіжому повітрі, багато гуляти.

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